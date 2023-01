Manifestantes independentistas contra la cumbre Sánchez-Macron denuncian “lesiones” por cargas de los Mossos

Miles de independentistas catalanes se han concentrado este jueves por la mañana en los alrededores de la montaña de Montjuïc, para protestar contra la cumbre hispano-francesa, liderada por Pedro Sánchez y Emmanuel Macron que se celebra en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).

La concentración independentista ha comenzado en las cuatro columnas de Puig i Cadafalch, y se ha extendido por la Avenida de María Cristina. Los manifestantes se han movido después por las calles de Barcelona.

En varios momentos de la protesta, se han producido algunos incidentes entre manifestantes y antidisturbios de los Mossos d’Esquadra. Los independentistas han denunciado cargas de los policías.

Josep Costa, ex vicepresidente del Parlament de Catalunya y miembro de Junts, ha asegurado que un agente de la Brigada Móvil (Brimo) le ha “agredido” y le ha provocado “lesiones en ambas manos”.

Según Costa, ha acudido al centro de salud para que le atendieran. El centro de salud “ya ha notificado los hechos al juzgado y ahora voy a poner una denuncia”.

Conseller @joanignasielena, us faig responsable que l’agent D0E114 dels @mossos sigui degudament sancionat i respongui personalment de l’agressió gratuïta que m’ha provocat lesions a les dues mans. El CAP ja ha notificat els fets al jutjat i ara hi vaig per posar una denúncia. pic.twitter.com/9q12aAS10l