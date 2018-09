Manuela Fernández Prado, “la otra chica” que viajó con Dolores Delgado a Colombia

Dolores Delgado: “Tenemos un viaje a Cartagena de Indias y vamos una magistrada de la Audiencia Nacional…”.

Mando policial: “¿Hicisteis algo?”.

Delgado: “de chicas iba la magistrada esa y yo. Luego íbamos con una serie de gente del Supremo, de no sé qué y de tal… de la Fiscalía General, catedráticos (…).Y estos tíos, ‘missing’ en combate. Y vamos nosotras dos, disolutas, y me decía ésta vámonos a comprar esmeraldas y bueno, si tu quieres, vamos y tal y cual. Intentamos quedar con ellos y nos decían que no. Nos vamos a cenar, ella y yo solas, palabra de honor, y nos vamos a tomar mojitos allí a un sitio que nos dicen que vayamos. Y nos vamos allí las dos. Estamos ‘sentadicas’ las dos solas y cuál es nuestra sorpresa cuando vemos al grupo de tíos del Supremo, de la Fiscalía General…”.

Mando policial: “Con 17 años, eh…”.

Delgado: “¡Menores de edad! Se levantaron a toda pastilla cuando nos vieron, empezaron con el agobio de que nos habían visto”.

Ésta es la transcripción del polémico audio publicado por moncloa.com que recoge parte de la comida de 2009 en la que participaron la hoy ministra de Justicia, el exjuez Baltasar Garzón, el ex comisario Villarejo y otros mandos de la Policía y que tuvo lugar en el madrileño restaurante Rianxo.

Delgado compareció el martes en el Senado para dar explicaciones de este almuerzo y volverá a hacerlo en el Congreso el próximo 10 de octubre. Se ha mostrado “muy indignada” por la revelación de estas conversaciones y se ha negado a dimitir por el escándalo.

El audio que más ha molestado a la ministra es el que recoge alusiones a Fernando Grande-Marlaska, al que llamó “maricón”.

Todavía no ha trascendido a qué magistrados y fiscales se refería la entonces fiscal de la Audiencia Nacional. Tampoco, el motivo por el que viajaron a Colombia ni en qué año. Moncloa.com explicó que se trataba del foro de formación Programa Aula Iberoamericana que celebra el CGPJ desde 1997. Sin embargo, el órgano de los jueces ha asegurado que Delgado nunca ha asistido a estos cursos.

Seminario de la AECID

Pues bien. Confidencial Digital ha podido confirmar que Delgado asistió a un seminario organizado por la Agencia Española de Cooperación en 2007 titulado “El equilibrio entre los poderes del Estado y el respeto a las garantías democráticas en relación con la lucha contra los delitos de terrorismo”. También colaboraron la Fiscalía General del Estado y la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas.

El curso estuvo codirigido por los entonces fiscales Antonio Narváez, actual magistrado del Tribunal Constitucional, y Luis Bardají, jubilado a día de hoy. Así consta en el currículum de Narváez.

El primer seminario de la AECID en Cartagena de Indias tuvo lugar en 2005. La Fiscalía General del Estado comenzó a participar al año siguiente, en 2006. Ese año, el discurso inaugural fue pronunciado por el entonces fiscal general, Cándido Conde-Pumpido.

Se trata de encuentros en los que miembros de la Justicia española y colombiana intercambian experiencias en la lucha contra el terrorismo internacional, asunto por el que España comenzó a interesarse a raíz de los atentados del 11-M.

Según ha sabido ECD, Delgado fue invitada por su puesto de fiscal antiterrorismo de la Audiencia Nacional, donde, según las fuentes consultadas, goza de un alto prestigio.

Manuela Fernández Prado

Además, ECD ha podido confirmar de fuentes presenciales que “la otra magistrada de la Audiencia Nacional” que acompañó a Delgado en el viaje fue la magistrada Manuela Fernández Prado. Actualmente pertenece a la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la AN, a la que pertenece desde 1993.

Instruyó varios casos de importancia: la operación Sokoa, el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, el secuestro de Ortega Lara y la extradición de Juana Chaos. Fue ponente del caso Lasa y Zabala y ha sido una de las que decidió la excarcelación del etarra Santi Potros.

Este confidencial ha tratado de ponerse en contacto tanto por vía telefónica como presencial con Fernández Prado para conocer su versión, sin conseguirlo. La magistrada ha alegado que prefiere no tener contacto con la prensa.

La asistencia de Fernández Prado a dicho seminario consta en su currículum, al que ha tenido acceso ECD.

Este confidencial se ha puesto en contacto con la AECID para conocer la lista de participantes en el curso, algo que es posible en virtud de la ley de transparencia. El organismo ha asegurado que enviará el documento, pero al cierre de esta edición no lo ha hecho.