Mascarilla en las calles y cabalgatas restringidas: propuesta de Pedro Sánchez a las autonomías para una Navidad con Covid

La evolución de la pandemia ha alterado las previsiones de La Moncloa y de las comunidades, que afrontan las fiestas navideñas con inquietud ante las advertencias de los principales indicadores sanitarios. El Ministerio de Sanidad trata de consensuar nuevas restricciones con las autonomías que se apliquen por igual en toda España.

El alto nivel de vacunación, con 38,6 millones de españoles con la pauta completa (91,7%), no ha impedido que los contagios se disparen, aunque de momento no han saturado el sistema sanitario. No obstante, nueve comunidades ya están por encima del 15% de ocupación de las UCI por pacientes con Covid, de las que tres superan el 20%.

Fuentes del Gobierno destacan a Confidencial Digital que la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, prevista para este miércoles, pretende trasmitir el mensaje de que el Gobierno no se va a quedar parado ante el aumento de casos de coronavirus a tan solo dos días de Nochebuena.

El riesgo de un colapso del sistema sanitario por la variante ómicron, que presenta cuadros más leves pero es más contagiosa que la delta según los expertos, ha forzado al Ejecutivo a cambiar el guión en las últimas horas y poner el foco de nuevo en el peligro que entraña el aumento de positivos.

Se descarta cualquier confinamiento

La adopción de medidas que incluyan el confinamiento o restricciones severas parece descartada y las decisiones se tomarán de forma conjunta entre el Gobierno y los distintos Ejecutivos autonómicos. En los últimos días, Moncloa y Sanidad insistían en que las decisiones estaban en manos de los presidentes regionales.

Las comunidades alegan, en una línea similar a la del Gobierno central, que la situación aun así no es la de otras olas anteriores y se resisten a recuperar las restricciones más duras. Fían el freno de la nueva ola a la vacunación y al pasaporte Covid.

Medidas comunes en toda España

Moncloa, sin embargo, sí quiere buscar un consenso, acordar entre todos los territorios la forma de enfrentarse a esta nueva ola con algunas medidas extraordinarias que se apliquen en toda España. Algunas comunidades ya han recomendado limitar el número de asistentes a las celebraciones familiares navideñas.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAAES), Fernando Simón, ha advertido este lunes de que la incidencia acumulada seguirá subiendo durante, al menos, “dos o tres semanas” más.

Vuelta a la mascarilla en las calles

Con este escenario, fuentes del Gobierno confirman a Confidencial Digital que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha iniciado una ronda de contactos con los consejeros autonómicos de Salud para trasladar la propuesta de nuevas restricciones en la que trabaja el Ministerio y conseguir una decisión que se aplique en toda España.

Por el momento, una de las medidas que ha recabado el mayor consenso de las comunidades, entre las nuevas restricciones que se acuerden para el conjunto del país, se encuentra la obligatoriedad general de usar mascarilla en los exteriores, frente a la normativa actual que permite no utilizarla al aire libre cuando haya distancia de seguridad entre los viandantes y no haya aglomeraciones.

Cabalgatas de Reyes restringidas

Otra de las cuestiones que la ministra Darias está abordando con los consejeros de Sanidad es qué hacer con las cabalgatas de Reyes Magos, en la noche del 5 de enero. Se trata de uno de los actos más multitudinarios que se celebran en estas fechas, que congregan a mucha gente y, sobre todo, a niños que todavía no se han vacunado.

Les ha propuesto prohibir las cabalgatas en lugares donde no se pueda controlar el acceso a recintos y optar por ceremonias ‘estáticas’, además de evitar aglomeraciones, acceso escalonado, uso obligatorio de mascarilla y habilitar áreas específicas para la venta y consumo de bebidas y alimentos.

Resistencia al cierre de los bares

Según las fuentes consultadas por ECD, la titular de Sanidad también está poniendo sobre la mesa de los consejeros regionales, en línea con lo que han hecho otros países, el cierre o la limitación del ocio nocturno y del interior de los bares y restaurantes.

En este caso, la mayoría de los presidentes autonómicos se resisten porque los modelos matemáticos que manejan no dibujan un escenario de colapso de sus sistemas sanitarios, el único motivo real por el que se tomaron las restricciones más duras en el pasado.

Acelerar la vacunación de los niños

Carolina Darias ha reclamado también a los consejeros autonómicos que aceleren el ritmo de vacunación, sobre todo entre la población infantil -las inyecciones para el grupo de 5 a 11 años comenzaron el pasado miércoles- y en la población de 60 años.

El 82,5% de los mayores de 70 han recibido una dosis de recuerdo, porcentaje que en la franja de 60 a 69 años cae al 53,4%. La segunda dosis en el caso de los vacunados por Janssen solo la han recibido el 51,5% de inmunizados con esta vacuna.

Los ingresos se han triplicado en un mes

España se encuentra desde el pasado viernes en el máximo nivel de riesgo de transmisión tras alcanzar los 511 casos por 100.000 habitantes en 14 días, con la variante ómicron, que según todas las investigaciones científicas es mucho más transmisible -aunque en principio parece que provoca cuadros más leves-, desplazando a un ritmo vertiginoso a la delta como la variante hegemónica.

Los ingresos por Covid en España casi se han triplicado en un mes, con 6.667 pacientes hospitalizados, que suponen el 5,3% de la ocupación en planta, de los que 1.306 están en UCI, lo que supone una ocupación del 14% de las plazas.

Los datos siguen muy por debajo de los peores momentos de la crisis sanitaria: a estas alturas, el año pasado, con una incidencia de 207 casos, había 11.336 pacientes ingresados -equivalente a una ocupación del 9,2% de camas-, de los que 1.955 se encontraban en la UCI (20,4%).