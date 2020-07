Un miembro del comité científico de Sánchez pone en duda los casos de coronavirus en Madrid

El jefe de Medicina Preventiva del Hospital Clínic de Barcelona, el epidemiólogo Antoni Trilla, ha confiado en que la situación de rebrotes de coronavirus en Madrid “no se escape de control” y que los “pocos casos” notificados sean “reales”, aunque ha afirmado desconocer si hay suficientes rastreadores.

“Si buscas encuentras, y si no buscas, no encuentras”. Así se ha manifestado en declaraciones a la emisora RAC-1, preguntado sobre por qué la Comunidad de Madrid está en mejor situación y apenas tiene rebrotes.

“Desconozco si Madrid tiene suficientes rastreadores. Si buscas encuentras, y si no buscas, no encuentras. Los compañeros de Madrid deben preocuparse por tener capacidad de diagnóstico y de rastreo. A nosotros nos desbordó y esto ha motivado descontrol en algunos lugares de Cataluña (...). Confío que la situación de Madrid no se escape de control. Espero que la situación de pocos casos sea la real”, ha respondido.

Hay que recordar que Antoni Trilla formaba parte del Comité Científico del Covid-19 constituido por Pedro Sánchez al comienzo de la pandemia. Estaba integrado por seis técnicos de prestigio nacional e internacional y al frente se encontraba el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Trilla es catedrático de Salud Pública de la Universidad de Barcelona, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona, profesor de Investigación del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona.