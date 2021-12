Miembros de Juventudes Socialistas denuncian irregularidades en las primarias

Víctor Camino es el nuevo secretario general de las Juventudes Socialistas de España (JSE) con el 69,16% de los votos, frente al 29,07% que obtuvo el otro candidato, Javier Guardiola.

El 21 de noviembre se celebraron las elecciones para sustituir a Omar Anguita al frente de la organización. Víctor Camino consiguió 3440 votos y Javier Guardiola cosechó tan solo 1446 apoyos, es decir, un 60% menos. Casi 5000 militantes de las juventudes socialistas votaron para elegir a su nuevo secretario general, en unas elecciones primarias históricas por ser la primera vez que se celebran en la organización en 118 años.

No obstante, según ha podido saber Confidencial Digital, la militancia de Juventudes Socialistas está “molesta” con la forma en la que se han celebrado los comicios y critica las “pocas garantías” que hubo en el proceso electoral.

Avales duplicados

Los candidatos que querían presentarse a la votación para ser elegido nuevo secretario general tenían que contar con más de 459 avales que apoyaran su candidatura, es decir, debían tener el visto bueno de al menos el 5% del censo, según establece la Comisión de Garantías Estatutarias y Revisión de Cuentas de las JSE.

El candidato Víctor Camino, responsable de comunicación digital en el equipo del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, presentó 3074 avales. Su homólogo en Madrid, Javier Guardiola, diputado en la Asamblea autonómica desde 2019, contó con 722 apoyos.

Según ha podido saber Confidencial Digital, en el momento de recoger los avales para poder presentarse a los comicios y formalizar la candidatura, se observó que Camino había presentado 784 votos que no podían ser válidos, lo que representa el 34% de los apoyos que decía tener el valenciano. De ellos, 670 avales estaban duplicados, según ha podido confirmar ECD. “Esto lo hace para dar buena imagen y aparentar tener más fuerza de la que en verdad tiene” y “así tratar de conseguir que más gente confíe en él”, explican fuentes consultas por este periódico. Guardiola, por su parte, solo tuvo 50 avales duplicados, lo que equivale al 7% del total de apoyos.

Alta participación en las mesas que no había interventores

Los comicios celebrados el 21 de noviembre contaron con un 54,07% de participación. En total, 4987 personas ejercieron su derecho a voto, de los cuales 88 fueron en blanco (1,77%) y 4 fueron declarados nulos (0,08%), según los datos oficiales facilitados por JSE.

Los militantes de juventudes socialistas pudieron ejercer su derecho a voto a través de las 276 mesas repartidas en todo el territorio nacional. “El recuento de votos y participación fue poco transparente”, denuncian las fuentes consultas. Tal y como sucede en cualquier proceso electoral, cada candidatura tiene sus propios interventores que se encargan de supervisar las garantías de votación en las mesas. No obstante, “entre compañeros de organización y en niveles tan jóvenes no debería haber ningún problema”, aunque “hay gente que se lo toma muy a pecho y piensa que están votando en las elecciones generales del Gobierno de España”. Tanto la candidatura de Camino como la de Guardiola contaron con interventores, pero no en todas las mesas. Según ha podido saber ECD, Guardiola tan solo tuvo interventores en 60 urnas, es decir, solo estuvo supervisando el proceso electoral en una de cada cuatro mesas.

En las mesas en las que no hubo interventores, “la participación se disparó muy rápidamente: era mucha y muy temprana”. En concreto, según informan a ECD, en las mesas donde Guardiola no tenía interventores, la participación estuvo en torno al 80%, en contraste con el 54% de participación media registrada en todo el territorio nacional.

“Esto fue especialmente sospechoso en Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía, donde se registró un 95% - 100% de participación”, critican a este periódico. El primer secretario de las juventudes socialistas de Barcelona, Javier Rodríguez, también expresó su desconfianza en el proceso electoral: “se dispara la participación en las mesas en las que Guardiola no cuenta con interventores. Diferencias de hasta 50 puntos con la media de España. Esperen porcentajes norcoreanos”, espetó.

Fuentes consultadas por ECD aseguran que también hubo votos fuera de censo. “En Guadalajara hubo gente que votó en las elecciones y no lo podía hacer porque no estaba censado”.

Denuncian tratos de favor

“Cuando los secretarios generales muestran su apoyo público a un candidato en concreto, se provoca que los afiliados de la agrupación se movilicen y apoyen también masivamente a esa persona”. “Cuando muestran el apoyo en público, da que pensar por qué lo hace”, comentan miembros de las Juventudes Socialistas, que denuncian que “ha habido secretarios generales que han recibido llamadas telefónicas ‘animando’ a apoyar a un candidato a cambio de recibir tratos de favor”.

Según informan a ECD, el exsecretario general de las JSE, Omar Anguita, no apoyó públicamente a ninguno de los dos candidatos, pero los afiliados “tenían certezas” de que prefería la victoria de Víctor Camino. Es más, fuentes consultadas por este periódico explican que Camino era la “opción continuista” de Anguita, mientras Guardiola era la “opción alternativa”.

Molestos con la nueva dirección

El día 12 de diciembre se designó oficialmente a Víctor Camino como nuevo secretario general de la organización. El Congreso de JSE, celebrado el 10, 11 y 12 de este mes, también sirvió para renovar la comisión ejecutiva federal y nombrar a los nuevos integrantes de la dirección.

Según ha podido saber Confidencial Digital, entre los nuevos integrantes de la ‘cúpula’ se encuentra Mohammed Mohammed Mohand, nuevo secretario de Economía Digital, Innovación y Next Generation. Este nombramiento no ha sido bien recibido por miembros de las Juventudes Socialistas, porque consideran que “daña la imagen de la organización”.

Mohand fue cesado a finales de octubre por parte del propio PSOE de Melilla, donde era consejero de Turismo, Emprendimiento y Activación Económica. La Ejecutiva local del PSOE decidió destituirle por “dañar la imagen del partido” tras ser imputado por un caso de presunta corrupción destapado por el secretario general del PP de Melilla, Miguel Marín. Mohand fue acusado de crear una empresa a nombre de su madre para pedir una subvención pública de 248.000€ que él mismo debía encargarse de firmar como consejero. Tras esto, el joven fue cesado de su cargo pero se negó a entregar el acta de diputado de la ciudad.

Confidencial Digital se ha puesto en contacto con la comisión ejecutiva federal de las Juventudes Socialistas de España y con el secretario general de las Juventudes Socialistas de Madrid, que no han respondido al cierre de esta edición. Por su parte, el primer secretario de las juventudes socialistas de Barcelona ha decidido no hacer declaraciones al respecto.