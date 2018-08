El Ministerio de Justicia pide al despacho de Baltasar Garzón consejo sobre el juez Llarena

Según ha podido saber Confidencial Digital, el Ministerio de Justicia no sólo ha consultado a la Abogacía del Estado sobre la conveniencia de defender al juez Llarena frente a la demanda civil que le han interpuesto Puigdemont y otros cuatro ex consellers.

Las fuentes consultadas aseguran que miembros del gabinete de Dolores Delgado también han pedido consejo al menos al despacho Ilocad, especializado en Derecho Internacional.

Al frente del bufete se encuentra el ex juez Baltasar Garzón, condenado por el Tribunal Supremo en 2012 a 11 años de inhabilitación tras las escuchas ilegales practicadas durante la instrucción del caso Gürtel en la Audiencia Nacional.

Las mismas fuentes no precisan a este confidencial si el Ministerio ha consultado a algún otro despacho, además de a Ilocad. Este bufete se ha hecho cargo de la defensa, por ejemplo, de Hervé Falciani, que destapó la lista de evasores fiscales a través del banco HSBC y que ha sido reclamado por Suiza.

Según ha sabido ECD, la consulta del Ministerio no se ha producido con carácter vinculante, sino como intercambio de opiniones entre juristas del número 45 de la calle San Bernardo y miembros del despacho y no afecta a la decisión que ha tomado el Gobierno de defender al juez Llarena ante el ex president.

Delgado mantiene una buena relación con Garzón desde hace años. La ministra acompañó al ex juez a su llegada a la AN cuando le fue notificada la sentencia de su inhabilitación. En julio, ya como ministra, Delgado asistió como invitada a los cursos de verano que la Universidad de Jaén celebra en Torres, localidad natal de Garzón, y a los que el ex magistrado suele acudir cada año.