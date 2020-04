Rajoy recurrirá una posible sanción por saltarse el confinamiento argumentando que no ha existido denuncia policial

Mariano Rajoy, que fue grabado haciendo ejercicio en una calle cercana a su domicilio, está siendo investigado por el Gobierno según ha informado el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Pero el ex presidente está dispuesto a recurrir la posible sanción.

Si el resultado indica un incumplimiento del confinamiento, Marlaska ha asegurado que se le aplicarán las normas y sanciones pertinentes. Salir a la calle a otra cosa que no sea ir al supermercado, tirar la basura, pasear al perro o ir a trabajar se considera causa no justificada en pleno estado de alarma.

Salir a hacer ejercicio, como muestran las imágenes de Rajoy que difundió en exclusiva este martes laSexta, es una de esas causas injustificadas cuya multa oscila entre los 100 y los 600 euros para infracciones leves, y entre 600 y 30.000 para las más graves.

No bastan las imágenes por sí solas

Fuentes del entorno de Mariano Rajoy recuerdan a Confidencial Digital que el ex presidente no ha sido sorprendido por las fuerzas de seguridad en el acto de violar el confinamiento.

Así, pese a que las autoridades pueden actuar en base a las imágenes obtenidas como ha asegurado el ministro del Interior, no bastan por sí solas para respaldar ninguna sanción.

Por lo pronto, Rajoy tiene derecho de audiencia y puede justificar ante la Delegación del Gobierno algunas de las causas que permiten la movilidad recogidas en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020 por el que se declaró el estado de alarma.

No le ha multado un agente en la calle

Si el procedimiento contra el ex presidente terminara en multa y no estuviera de acuerdo, las fuentes consultadas no descartan que opte por recurrirla ante las autoridades judiciales por la vía contencioso-administrativa.

Citan el reciente informe de la Abogacía General del Estado, que sostiene que las multas previstas en la Ley de Seguridad Ciudadana sólo pueden imponerse a los cazados por los agentes que, además, se resistan a obedecerles. Al resto -que supone la inmensa mayoría de los casos- no se le puede sancionar por desobediencia.