Moncloa se moviliza de urgencia para impedir que Pedro Sánchez sea imputado en el ‘caso Ghali’

Moncloa se ha movilizado de urgencia para que la imputación de la ex ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, se convierta en el muro que impida que Pedro Sánchez se vea implicado (imputado) en el ‘caso Brahim Ghali’.

El magistrado Rafael Lasala ha citado en calidad de investigada a González Laya en el procedimiento abierto en Zaragoza por la entrada del líder del Frente Polisario en España. El juez ha acordado esta imputación tras escuchar en sede judicial al que fuera jefe de su gabinete, Camilo Villarino.

En Moncloa se teme que la citación a Laya acabe salpicando a Sánchez. No se pasa por alto que el PP ha exigido saber “quién es la X”, en el seno de la Presidencia, que dio las polémicas órdenes para autorizar la entrada del líder del Frente Polisario en el país.

Además, el magistrado Lasala prevé citar también como testigo a la que fuera jefa de gabinete de la entonces vicepresidenta Carmen Calvo, María Isabel Valldecabres.

Urge blindar a Pedro Sánchez

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes del Gobierno, Moncloa se ha movilizado en serio para tratar de que cualquier responsabilidad se circunscriba a la entonces Ministerio de Asuntos Exteriores y, en definitiva aislar al presidente Pedro Sánchez de una decisión que provocó un conflicto diplomático con Marruecos y que ahora ha acabado en los tribunales.

España y Marruecos vivieron el pasado mes de mayo su peor crisis en varias décadas, cuando las autoridades marroquíes permitieron la entrada irregular en Ceuta de más de 10.000, personas en protesta por la acogida de Ghali en un hospital español.

Conocer de quién partió la autorización

En Presidencia han comenzado a asumir que González Laya puede no ser la última ex integrante del Gobierno que tenga que dar explicaciones al magistrado.

Dan por hecho que el juez quiere saber de quién partió, en última instancia, la autorización para que Ghali llegara a España por “motivos humanitarios” (estaba enfermo de Covid), eximiéndole de forma irregular del preceptivo control de documentación y aduana.

González Laya no tomó la decisión sola

El ex jefe de gabinete de González Laya no quiso elucubrar ante el juez, pero dejó caer que no fue la entonces titular de Exteriores quien tomó la decisión de acceder a la petición de Argelia de acoger a Ghali en España.

En el escrito en el que pide que testifique Carmen Calvo, la acusación popular apunta que la decisión se habría adoptado alrededor del 15 de abril en un “consejillo de ministros” en el que habrían participado, además de Pedro Sánchez, varios ministros destacados.

Se cita a los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias, a la propia Laya, y a los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Defensa, Margarita Robles, “los necesarios en un asunto de esta entidad”.

En esa reunión, sostiene la acusación, “se acordó autorizar la entrada en España del líder Polisario” -investigado por genocidio, torturas y detención ilegal en la Audiencia Nacional-, “delegando en Exteriores y Defensa la ejecución del plan previsto a través del aeropuerto militar de Zaragoza”, y ordenando que todo se hiciera con “discreción, sigilo y ocultación”.

Las maniobras de Félix Bolaños

En el equipo de Pedro Sánchez no pasan por alto que otra amenaza directa de que el ‘caso Ghali’ salpique al jefe del Ejecutivo es la declaración de la entonces jefa de gabinete de la vicepresidenta Carmen Calvo, María Isabel Valldecabres.

Su homólogo en Exteriores, el diplomático Camilo Villarino, declaró que, tres días antes del aterrizaje de Ghali en España, Valldecabres le preguntó si conocía que se iba a recibir al líder del Frente Polisario.

En público, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, no ha querido precisar si está en contacto con la ex ministra de Asuntos Exteriores. Sin embargo, Confidencial Digital ha podido confirmar, por fuentes conocedoras de las conversaciones, que Bolaños ha conectado con González Laya y con el entorno de Carmen Calvo para conocer con antelación el sentido de sus declaraciones ante el juez.

El objetivo es lograr que la cadena de responsabilidades no “escale por encima” de la ex ministra de Exteriores, y, por tanto, que la investigación no llegue hasta el presidente del Gobierno y su equipo en Moncloa.

Pablo Iglesias “no se va a comer el marrón”

Otro de los contactados por el círculo de Bolaños ha sido el ex vicepresidente Pablo Iglesias. El ex líder de Podemos figura también entre los miembros del Gobierno que, según la acusación, participó en aquel “consejillo de ministros” en el que se tomó la decisión.

Fuentes del Gobierno admiten a Confidencial Digital que en Presidencia aterra una posible citación de Iglesias para declarar ante el juez. El entorno de Sánchez ha recibido el mensaje del ex líder de Podemos de que no está dispuesto a “comerse el marrón”. No ha garantizado que no vaya a apuntar directamente al presidente “si se ve acorralado”.

Sánchez no aclara quien tomó la decisión

El propio Pedro Sánchez ha evitado aclarar si él tuvo algo que ver con el asunto. Afirmó este miércoles, desde Nueva York, que el Ejecutivo hizo lo que debía, que era “dar respuesta a una cuestión humanitaria”, y que se hizo con arreglo a la ley.

El ministro de Presidencia ha declarado también que desconoce quién dio la orden, y añadió que el actual Gobierno se encuentra “absolutamente convencido” de que todas las decisiones que tomó Laya se adecuaron “a derecho”.

La Abogacía del Estado, de hecho, ha pedido el archivo de la investigación al no apreciar “el más mínimo indicio delictivo”.