Movimientos en la judicatura para hacer coincidir la renovación del Constitucional con la del CGPJ

Se avecinan cambios en la Justicia española. No sólo en el Ministerio, donde todo parece indicar que no repetirá Dolores Delgado, sino también en los organismos más importantes del poder judicial: el CGPJ (y por ende, el Supremo) y el Tribunal Constitucional.

La renovación del CGPJ está prevista para este otoño tras la frustrada operación de 2018, y la del TC, para principios de 2020. Sin embargo, según ha sabido Confidencial Digital de fuentes conocedoras de los entresijos judiciales, existe un movimiento para hacer coincidir los cambios de ambos organismos.

Cambio de cromos

Este plan, gestado por miembros de altos tribunales, se está comentando en círculos políticos, aunque todavía no se ha concretado a falta de ministro de Justicia. “Hasta que no se concrete de quién es la cartera, no se sabrá si esto sale adelante o no, porque será quien dirija las negociaciones”, señalan las mismas fuentes a ECD.

El objetivo de hacer coincidir las dos renovaciones es claro: facilitar que los partidos puedan colocar a sus candidatos en estos organismos clave. “Si la apuesta de uno se descarta para vocal del Consejo, siempre queda la opción de que su nombre se cuele en el TC”, apuntan.

Oportunidad para el PP

Añaden que se trata de una estrategia muy favorable para el PP, ya que compensaría la pérdida de poder en las elecciones generales. A día de hoy, los ‘populares’ cuentan con 66 escaños en el Congreso, el peor dato de la historia del partido.

Esta situación “no es la mejor para negociar cargos en el CGPJ y el TC”, apuntan estas fuentes, y por tanto, hacer coincidir las renovaciones puede ser una oportunidad para Génova.

De esta manera, sería más factible para Pablo Casado impulsar a sus candidatos a los altos organismos del poder judicial. “De otro modo, será muy complicado que haya un reparto de cargos más allá de la izquierda”, vaticinan estas mismas fuentes.