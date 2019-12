Nervios en el PSOE: achaca a maniobras del PP el plante de ERC

Pedro Sánchez convocó este miércoles a Adriana Lastra de manera “urgente” a La Moncloa en mitad de las negociaciones para sacar adelante la investidura. El nerviosismo se había instalado en el equipo del presidente tras el plante de ERC. El PSOE acusa al PP de estar maniobrando para dinamitar el acuerdo.

Pese a los intentos por mantener la prudencia y la calma, Moncloa y Ferraz comenzaron a mandar mensajes de alarma.

Al silencio inicial se le sumó el ambiente de excepcionalidad que se disparó internamente en el PSOE. En Moncloa se convocó una reunión a la que tuvo que acudir “urgentemente” la portavoz y negociadora socialista, y que motivó que no acudiera a la reunión prevista con el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte.

Pablo Casado declaró a primera hora de este miércoles, un día después de la ronda de llamadas del líder del PSOE a todos los presidentes autonómicos, que el PP daba por hecho el pacto de Sánchez con ERC y que el acuerdo se anunciaría en los próximos días.

Tras la conversación con el jefe del Ejecutivo en funciones, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, reveló también que Sánchez le había trasladado que no quería nuevas elecciones y que tratará de superar “de forma inmediata” la investidura.

Filtrar el acuerdo con ERC para dinamitarlo

Pues bien. Fuentes de la dirección del PSOE, a las que ha tenido acceso Confidencial Digital, acusan al PP de una “campaña coordinada” entre la dirección nacional en Génova y el resto de barones del PP para dinamitar las negociaciones con ERC.

Reprochan a Casado y a Feijóo haber puesto en boca del presidente del Gobierno que “el acuerdo de investidura con Esquerra es inminente”, cuando no es lo que Sánchez transmitió a los líderes regionales del durante la ronda de llamadas telefónicas.

Es más, fuentes de Ferraz aseguran a ECD que precisamente lo que el presidente en funciones reconoció a varios de ellos es que no daba por cerrada la investidura antes de final de año.

Se limitó a trasladar “optimismo” a los barones socialistas, según reconoce alguno de ellos. Algún barón del PP recibió el mensaje de Pedro Sánchez de que quería llegar a un acuerdo con ERC “cuanto antes”. Ni una concreción más.

“Por ello, todo lo demás han sido impresiones que Casado y el PP han querido utilizar con el objetivo de dinamitar el acuerdo porque saben que Esquerra no acepta que les presionemos con filtraciones ”, se queja una fuente conocedora del gabinete de crisis que se celebró este miércoles en el Palacio de La Moncloa.

Ante la expectativa creada para una investidura antes de final de año, la portavoz socialista, Adriana Lastra, se apresuró a aclarar este miércoles, tras escuchar el anuncio de Pablo Casado, que “de momento no hay acuerdo cerrado” que garantice que la investidura de Pedro Sánchez vaya a salir adelante.

El desliz de José Luis Ábalos en TVE

Por si esto fuera poco, preguntado por ello en una entrevista en TVE, el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, comentó: “Como posible sería posible, e incluso deseable, pero no depende de nosotros. Esas fechas son fáciles establecerlas, porque dependen de los plazos”, afirmó. “Creo que tendríamos que culminar el año con una investidura. Espero que estemos más cerca del acuerdo, pero no lo sé”, finalizó.

Además, el también negociador socialista respondió: “Sí, sí, yo creo que sí” a la pregunta sobre la renuncia de ERC a la vía unilateral. Si bien reconoció que “no tengo que hablar en nombre de otro”, añadió estar “convencido de que sí” porque “el encuentro es parte de esa conclusión”.

Y añadió: “Si renunciamos a la unilateralidad y buscamos cauces democráticos, es que eso es valiente. Superar la presión, el ambiente de crispación y enfrentamiento es un acto de valor”

ERC recordó que la investidura peligra

Según las fuentes de Ferraz consultadas por ECD, el PP habría conseguido, no dinamitar el acuerdo, pero sí al menos incrementar la tensión en las negociaciones.

Marta Vilalta, portavoz de Esquerra Republicana e integrante de la comisión negociadora con el PSOE, replicó este miércoles a Ábalos y aseguró que su partido “nunca renunciará a ninguna vía democrática”.

Vilalta pidió también discreción y recordó que sin ERC la investidura corre peligro: “Que no hablen por nosotros, que no filtren nada que hemos hablado en las negociaciones. Les dijimos que no siguieran por la vía del chantaje y la presión pública. Cada vez que utilizan el chantaje lo que hacen es alejar el acuerdo”.

También descartó que hubiera una fecha cerrada para la investidura de Sánchez. “Es un chantaje. No tenemos fechas porque no tenemos el acuerdo cerrado ni estamos cerca de tenerlo. Lo único que están consiguiendo es alejar aún más la investidura”, advirtió.