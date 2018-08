Ni congresos, ni primarias: Pablo Casado decidirá los candidatos del PP

La llegada de Pablo Casado a la presidencia del PP ha provocado un repunte del partido en las encuestas electorales. No obstante, siguen produciéndose bajas de cargos regionales y locales que se pasan a Ciudadanos. Consciente de que aún hay mucho por hacer a menos de 50 semanas de las municipales y autonómicas, el presidente del partido ha decidido tomar cartas en el asunto.

Según explican al Confidencial Digital dirigentes nacionales bien situados en Génova 13, Casado tiene decidido poner en marcha la maquinaria electoral para preparar los próximos comicios nada más comenzar el nuevo curso político. La Conferencia Política prevista para octubre será el “punto de partida” de una carrera que el propio presidente ha calificado como “contrarreloj”.

Sin cambios orgánicos...

En ese ‘sprint’ que comenzará en un mes y medio, Pablo Casado quiere contar con el apoyo de todos los órganos directivos del partido en España. Y, por ese motivo, ha dado garantías de que no va a realizar ningún tipo de cambio orgánico antes de las elecciones autonómicas y municipales de 2019.

El propio presidente, afirman las fuentes consultadas, se lo ha trasladado personalmente a los líderes regionales del PP. Les ha tranquilizado sobre su futuro: no impulsará ningún congreso regional o local para elegir nuevas ejecutivas.

Una postura que hará pública en pocas semanas y que tiene un objetivo claro: lograr la paz interna después de los dos meses convulsos que ha padecido el PP desde que Mariano Rajoy anunció su dimisión.

La elección del nuevo presidente, con primarias en primera vuelta y votación final por parte de los compromisarios, ha dejado heridas abiertas en las que Casado no quiere profundizar. Por tanto, ningún barón regional, presidente autonómico o líder provincial y local va a ser sustituido en los próximos meses.

… pero con nuevas candidaturas

El propio Casado, de hecho, quiso dejar claro a Juanma Moreno, uno de los principales apoyos de Soraya Sáenz de Santamaría, que su continuidad al frente del PP andaluz, así como su candidatura a la Junta de Andalucía, no corrían ningún peligro. No obstante, esa apuesta por el malagueño tiene una serie de “matices” que no se dan en otras comunidades autónomas.

Los cargos populares consultados recuerdan que la sombra de un adelanto electoral en Andalucía, con unos comicios que podrían celebrarse en noviembre, ha sido “clave” en esta decisión, ya que “no hay tiempo” para buscar una alternativa que pueda consolidarse.

En todo caso, si finalmente Susana Díaz no disuelve anticipadamente el Parlamento, los comicios se celebrarían en marzo, dos meses antes que en el resto de comunidades autónomas, lo que también dificultaría cualquier relevo.

No obstante, y dejando al margen el caso de Andalucía, Pablo Casado y su ejecutiva tienen claro que, de cara a las municipales y autonómicas, habrá que formar “nuevas candidaturas” en gran parte de las circunscripciones, con especial atención en “grandes plazas” donde el PP aspira a recuperar el gobierno, como Madrid y Valencia.

Casado controlará las listas

El presidente nacional del partido, de hecho, tendrá “control absoluto” sobre esas candidaturas, que se aprobarán en Génova 13. Las direcciones regionales y provinciales podrán “proponer” a los integrantes, pero la elección del cabeza de cartel y de la composición final será decisión exclusiva de Pablo Casado.

Sobre este asunto, las fuentes consultadas añaden que, teniendo en cuenta esta postura, “no está garantizado” que todos los líderes autonómicos del partido sean candidatos a la presidencia de sus respectivas regiones. Casado será el que tenga la última palabra, aunque tendrá en cuenta su criterio y también sus propuestas para las diferentes alcaldías.

El presidente nacional, además, se apoyará en dos personas clave de su ejecutiva, en lo que a composición de listas se refiere. Vicente Tirado, vicesecretario de Política Autonómica y mano derecha de Cospedal en Castilla-La Mancha; y Juan José Matarí, secretario autonómico y uno de los apoyos clave de Casado en Almería, se encargarán de supervisar todas las candidaturas.

Sin primarias

Esta fórmula para la elección de candidatos a las autonómicas y municipales descarta, al menos por el momento, la instauración en el PP de procesos de primarias para diseñar las listas electorales y elegir a los cabezas de cartel.

En el partido, y tras la utilización de esa fórmula para votar al sucesor de Rajoy, se veía factible aplicar el modelo en un plazo no lejano. No será así. De momento, y tal y como pasaba con el ex jefe del Ejecutivo, “sigue mandando Génova”.