Ni el PSOE se cree el CIS de Tezanos: “En Madrid hay fascistas”

Todos los sondeos electorales pronostican la victoria de Isabel Díaz Ayuso el 4 de mayo en Madrid, pero ninguna le ha confirmado aún la mayoría absoluta en solitario. Tampoco la última encuesta del CIS, que esta vez no se cree ni el propio PSOE: no contempla que Vox pueda quedar al borde de no lograr representación.

El estudio que se ha difundido este lunes plantea un riesgo a la concentración del voto del centroderecha en el PP de Ayuso: que Vox quede fuera de la Asamblea. El sondeo del instituto que dirige José Félix Tezanos coloca a Vox a sólo 4 décimas de quedarse sin diputados.

El PSOE no se cree el CIS

No garantiza si quiera que el partido que lidera Rocío Monasterio a nivel regional pueda seguir en la Asamblea. Le aventura el 5,4% de los votos. Son apenas 4 décimas más del 5% que marca el listón para conseguir o no escaños en Madrid.

Vox obtuvo 12 escaños en 2019. El CIS le pronostica 9 ahora. Junto a los 59 del PP, Ayuso estaría sólo a un escaño de poder repetir como presidenta de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, el sondeo de Tezanos deja la puerta abierta a que la concentración del centroderecha en Díaz Ayuso hunda a Vox por debajo del 5% y pierda todos sus diputados en Madrid.

“En Madrid hay fascistas”

Una predicción que no comparten en la dirección del PSOE, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes de la Ejecutiva socialista.

Revelan que los sondeos que maneja internamente Ferraz coinciden con el CIS excepto en la predicción de que Vox queda al borde de la desaparición en la Asamblea. “En Madrid hay fascistas”, aseveran.

Consideran, de hecho, que es poco probable que Podemos supere a Vox en las elecciones madrileñas, como ha pronosticado el instituto de Tezanos, que en su encuesta vaticina que el partido de Santiago Abascal bajaría tres escaños, hasta los nueve, y la formación morada subiría tres y llegaría a diez.

Vox, único socio de Ayuso

La ley electoral madrileña establece que un mínimo del 5% de los votos para alcanzar representación parlamentaria. El 5% otorga 7 escaños automáticamente. La encuesta del CIS avanza que Ciudadanos no superará la barrera. La candidatura de Edmundo Bal se quedará en el 4,4%.

Por tanto, Vox sería el único socio potencial de Isabel Díaz Ayuso que, pese a duplicar sus resultados (59 escaños), sigue lejos de la mayoría absoluta (69 escaños).