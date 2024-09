Once autonomías perderán 72 millones de la UE si no crean centros contra la violencia sexual

José Luis Martínez-Almeida, y del delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, en el Centro de Crisis 24 horas 'Pilar Estébanez.

Once comunidades autónomas están a punto de perder 72,3 millones de euros de los fondos europeos. Las regiones tendrán que devolver el montante que les corresponde a Bruselas en los próximos tres meses y medio, no crean y ponen en marcha los centros de crisis 24 horas para las víctimas de agresiones sexuales. Un compromiso incluido en la conocida como ley del 'solo sí es sí', del Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero durante la pasada legislatura.

El Gobierno se comprometió con la Comisión Europea a construir y poner en funcionamiento un centro por provincia antes de 2025, pero a falta de menos de cuatro meses, solo ocho provincias han habilitado estos puntos donde se presta atención conste a las mujeres que hayan sufrido una agresión machista.

Solo 8 provincias de 52

Santander, Bilbao, Vitoria, Murcia, Pamplona, Albacete, Melilla y Oviedo componen las ocho ciudades donde se ha cumplido con lo acordado tanto con Igualdad como con Bruselas. Como la norma indica que debe construirse un centro por provincia, Cantabria, Asturias, Navarra, Melilla y Murcia —regiones uniprovinciales— ya han cumplido.

Pero el País Vasco aún debe poner en funcionamiento el centro de Guipúzcoa, al igual que Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, para retener los fondos y no tener que devolver el dinero.

El reparto

De los 83.058.700 millones de euros que se han repartido hasta la fecha, la partida más grande se la lleva Castilla y León. La distribución de estos fondos comunitarios se ha realizado por el número de centros que debe edificar cada autonomía. La comunidad castellano-leonense con nueve provincias ha recibido un total de 12.504.668 euros. Seguida de la región andaluza, que ostenta al mayor número de habitantes, y le corresponden 12.343.177 euros. En tercer lugar, Castilla-La Mancha, con cinco provincias y 7.372.217 euros.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en declaraciones a los medios de comunicación en su visita al Ayuntamiento de Mérida.

Las autonomías que menos reciben son la ciudad autónoma de Melilla y la ciudad autónoma de Ceuta, con 1.272.227 euros y 1.273.477 euros.

En caso de que las regiones no cumplan con el plazo y haya centros que no están en funcionamiento el próximo 31 de diciembre, las autonomías tendrán que abonar aquello que no han gastado, pero mantendrá los fondos ya ejecutados.

La actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido a las autonomías que apremien en la construcción de estos centros para no crear víctimas de violencia sexual de primera y de segunda.

Más de 80 millones repartidos por Igualdad a las autonomías

El Ejecutivo consiguió que esta iniciativa, impulsada por Igualdad, fuera financiada por Bruselas en plena negociación por los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia resultantes de la crisis de la covid-19.

El articulado de la ley del 'solo sí es sí', define estos Centros de Crisis 24 horas como "servicios que brindan atención psicológica, jurídica y social. Bajo criterios de atención permanente y actuación urgente, proveerán apoyo y asistencia en situaciones de crisis para víctimas, familiares y personas del entorno".

Esta iniciativa se une a los denominados puntos violeta, espacios de atención, información y ayuda a víctimas de cualquier tipo de agresión sexista,

Madrid y Asturias ya cumplieron

Dos autonomías ya pusieron en marcha estos centros antes de que llegaran los fondos europeos. La Comunidad de Madrid lo hizo en 2019 y el Principado de Asturias en 2020. El Gobierno asturiano ha asegurado que utilizará los fondos para mejorar y complementar el centro que ya existe, ubicado en Oviedo, la capital; mientras el Ejecutivo de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que creará otro más que aún no está disponible y, por tanto, la región tendrá que devolver el dinero si no está en marcha antes del próximo 1 de enero.