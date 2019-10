Pablo Casado cuestiona la etiqueta de ‘marianista’: Ana Pastor y Elvira fueron ministras de Aznar

Ha habido unanimidad en la prensa nacional: Pablo Casado cambia de estrategia para las elecciones del 10-N y trata de moderar su discurso con fichajes ‘marianistas’. Y se ha destacado, especialmente, el de la ex ministra Ana Pastor. Pero el presidente del PP no comparte del todo esa interpretación. Al menos en privado, delante de su entorno más cercano.

Nadie duda de que Ana Pastor sea una de las políticas más cercanas al ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

No es la única en las listas del PP a las generales como representantes de un sector del partido que fue apartado de la primera línea en Génova tras las primarias internas que ganó Pablo Casado el año pasado.

También se ha promocionado ahora a la ex ministra de Medio Ambiente, ex secretaria de Estado de Presupuestos y ex presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, y a la ex ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. Son otros dos altos cargos de la etapa del anterior líder del partido.

Cuestiona la etiqueta de ‘marianista’

Sin embargo, Confidencial Digital ha podido saber, por fuentes próximas al presidente del PP, que Pablo Casado ha comentado en privado su “sorpresa” por el consenso generalizado entre los analistas políticos de que los cambios que ha aplicado en las listas responden a un guiño a la etapa de Mariano Rajoy.

Casado no niega esa interpretación ante su entorno de máxima confianza, pero aprovecha también para incluir una apreciación, no sin cierto fundamento. Ana Pastor y Elvira Rodríguez también fueron ministras de Aznar.

En efecto, la ex presidenta del Congreso fue responsable de Sanidad durante la última etapa del mandato de José María Aznar y compartió mesa del Consejo de Ministros con Elvira Rodríguez, quien ostentaba por aquellas mismas fechas la cartera de Medio Ambiente. Por lo tanto, viene a trasladar el mensaje de que vuelta al marianismo sí..., pero con matices.