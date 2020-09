Pablo Casado no expulsará a Fernández Díaz del PP para evitar “el error de Rajoy con Rita Barberá”

Pablo Casado ha prometido mano dura con los implicados en el ‘caso Kitchen’. Pero tampoco aceptará un juicio paralelo. Sólo suspenderá la militancia de Jorge Fernández si se llega a juicio oral. Admite en privado que Mariano Rajoy se equivocó dejando caer en su momento a Rita Barberá y él se ha propuesto evitar cometer ese “error”.

El mismo día en que trascendió la imputación de Fernández Díaz por supuesto espionaje al ex tesorero del partido, Luis Bárcenas, el PP le abrió un expediente informativo que pasaría a ser disciplinario si hay apertura del juicio oral.

Los estatutos también contemplan suspender de militancia en casos de “delitos flagrantes de corrupción”, pero el PP no se ha pronunciado sobre esta posibilidad, y el líder del partido ha tomado la decisión por ahora de que la imputación no va a resultar suficiente para expulsarle del partido.

No repetir el error de Rajoy con Rita Barberá

Fuentes de Génova no ocultan su deseo de que fuera el propio Jorge Fernández Díaz quien se diese de baja en el partido para liberarles del peso del goteo de informaciones del caso una vez que se ha levantado el secreto del sumario. Pero el ex ministro del Interior ya ha trasladado el mensaje de que no tiene intención de pedir la salida del PP.

Pablo Casado ha asegurado públicamente por un lado que “caerá quien tenga que caer” y por otro ha declarado que no será “justiciero” porque en su partido “están acostumbrados a los juicios paralelos y penas de telediario que luego quedan en nada”.

Por ello, según fuentes próximas al líder del PP consultadas por Confidencial Digital, Casado tiene decidido que no expulsará a Fernández Díaz para “evitar el error de Rajoy con Rita Barberá”. Es el argumento que traslada a los dirigentes que le presionan para que suspenda de militancia al ex ministro por su imputación en el ‘caso Kitchen’

También amenaza la imputación de Cospedal

Fernández Díaz ha sido citado a declarar el próximo 30 de octubre en calidad de investigado y el magistrado le interrogará en el marco de la pieza que investiga el operativo que se habría sufragado con fondos reservados y cuyo objetivo era sustraer información sensible de Bárcenas con el objetivo de ocultársela a la justicia.

La imputación de María Dolores de Cospedal llevaba más de un año sobre la mesa de los fiscales y el juez. El magistrado, de hecho, no descartaba ya en 2019 citar a declarar a la ex secretaria general del PP. En esa lista de posibles citaciones también se encontraba el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a título de testigo.