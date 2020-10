Política Pablo Casado tiene información de que Bárcenas no va a cumplir su amenaza de tirar de la manta contra el PP El ex tesorero considera que son hechos de hace 20 años, que no afectan a los actuales dirigentes y que habrían sido útiles cuando el partido se encontraba en La Moncloa

photo_cameraLa portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, y el líder del PP, Pablo Casado, salen tras un debate en el Congreso