Pablo Iglesias adelanta la sucesión en Yolanda Díaz porque Sánchez no le ha garantizado que no anticipará las generales

Pablo Iglesias ha lanzado la ‘Operación Yolanda Díaz’ después de que Pedro Sánchez no le haya descartado unas elecciones anticipadas este mismo año. Por eso ha decidido adelantar su plan de sucesión: para que una decisión inesperada del presidente “no pille a Podemos con el pie cambiado, con unas generales encima y sin margen de maniobra”.

Por lo pronto, el adelanto electoral de Isabel Díaz Ayuso ha supuesto un terremoto en el Gobierno de coalición. Pero Pedro Sánchez también se enfrenta a una nueva crisis en el seno del Ejecutivo después del golpe de efecto provocado este lunes por Pablo Iglesias con el fin de salvar a Podemos de la desaparición en la Comunidad de Madrid.

Adelanta un año la sucesión

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes del equipo más cercano a Iglesias, el todavía vicepresidente segundo ha decidido abrir de forma inesperada la sucesión en Unidas Podemos, de la que ya se había hablado en varias ocasiones, y colocar ya a Yolanda Díaz como vicepresidenta y futura candidata del partido morado en el momento que se convoquen elecciones generales.

Aseguran que el líder de Podemos ha adelantado de esta forma un año el plan de sucesión que había diseñado para que Díaz pueda aprovechar su presencia en la vicepresidencia segunda del Gobierno, y ganar visibilidad y proyección como nueva líder de Podemos.

Consideraba que un año era tiempo suficiente de rodaje para la nueva candidata del partido, puesto que ya forma parte del Ejecutivo, si Sánchez cumplía su promesa de agotar la legislatura, que concluye en 2023.

Sánchez no le aclara sus planes

Sin embargo, las fuentes a las que ha tenido acceso ECD confirman que esta apuesta de alto riesgo de Pablo Iglesias responde a las evasivas de Pedro Sánchez en los últimos días sobre un hipotético adelanto de las elecciones generales, que ha comenzado a ser manejado por varios medios de comunicación, y que algunos analistas fijan para el próximo otoño.

“A Pablo le han llegado voces de que Sánchez está trabajando en unos comicios anticipados este mismo año, le ha preguntado directamente al presidente y no le ha garantizado nada. Ha asumido que no podía quedarse de brazos cruzados y ha activado la sucesión para que un adelanto electoral, comunicado de un día para otro, no pille a Podemos con el pie cambiado y sin un candidato fuerte”, explican fuentes de la máxima confianza de Iglesias.

Iglesias iba a dar un paso atrás

Con todo, la salida de Pablo Iglesias del Gobierno ha supuesto una sorpresa tanto para el PSOE como para Unidas Podemos. Sin embargo, en el entorno del vicepresidente segundo admiten a Confidencial Digital que “Pablo había decidido hace unos meses que, tanto él como Irene Montero, debían dar un paso atrás en las próximas generales”.

Iglesias, que asumió su cartera en enero del año pasado, se había convertido en estos 14 meses que lleva en marcha la coalición en protagonista de los mayores desencuentros entre los socios.

Consciente de su debilidad como socio minoritario, se ha apoyado en una estrategia de confrontación para lograr sacar adelante algunas de las medidas claves para su electorado.

Ha encontrado una salida en Madrid

En el equipo de Pablo Iglesias destacan a ECD que el vicepresidente segundo sale del Gobierno en uno de los momentos más polémicos, cuando la coalición vive las mayores tensiones internas desde que se formó a principios del año pasado.

Reconocen que Iglesias aprovecha ahora la salida que le presenta la convocatoria de elecciones en Madrid para activar la sucesión que ya estaba en sus planes.

El argumento que se utilizará ante el electorado es que resulta necesario ahora dar la batalla para intentar que en Madrid no gobierne el PP con Vox, sobre todo después de que el PSOE renovara como candidato a Ángel Gabilondo.

Concluyen que un buen resultado de Pablo Iglesias en Madrid, un territorio clave donde Unidas Podemos tenía el riesgo serio de no llegar al 5% y desaparecer de la Asamblea, supondrá un gran impulso para el partido en un momento de gran debilidad. Y es un movimiento de seguridad ante una posible convocatoria por sorpresa de las generales en los próximos meses por parte de Pedro Sánchez.

Irene Montero también debe apartarse

En la dirección de Podemos recuerdan que el nombre de Yolanda Díaz ha sonado con fuerza en los últimos meses como posible recambio de Pablo Iglesias en el liderazgo del partido.

Díaz, que encabezó las listas por Galicia, está muy bien valorada entre los votantes de la formación morada, pero también entre los simpatizantes de otras formaciones. E incluso entre políticos de signo contrario.

El hecho de que Yolanda Díaz haya ido ganando posiciones para convertirse en la sustituta del vicepresidente segundo, y que sea vista como el futuro por el que debe pasar Podemos, había comenzado a convencer al entorno de Pablo Iglesias y de Irene Montero de la necesidad de impulsar a la actual ministra de Trabajo.

Yolanda Díaz es la “mejor candidata”

Hasta entonces, Iglesias y su núcleo siempre habían tenido claro que era la ministra de Igualdad, y pareja del actual líder, Irene Montero, la señalada para relevarle.

Recordaban que, cuando en el PSOE se vetaba la entrada de Pablo Iglesias en el Gobierno en 2019, el líder de Podemos se echó a un lado y situó a Montero como candidata a una de las vicepresidencias. Ahora asume que el peso que Yolanda Díaz ha ganado dentro del Gobierno le coloca como la “mejor candidata”.

Díaz no es miembro de Podemos, ni siquiera de Izquierda Unida, y solo mantiene su militancia en el PCE, pero ha logrado una muy buena imagen pública con su gestión en Trabajo y los siete pactos que ha alcanzado en estos meses con la patronal y los sindicatos.

Cuenta con el apoyo del presidente

La amistad de la ministra de Trabajo con Iglesias es sólida, aunque también es cierto que el acercamiento de Díaz a las tesis del PSOE en algunas materias ha puesto en evidencia importantes diferencias entre ambos.

Hay que destacar que el equipo del presidente del Gobierno valora que Yolanda Díaz le guarda una lealtad profunda y apoya sus decisiones, aunque no siempre sean de su agrado.

De hecho, Sánchez apuntó indirectamente este lunes desde Montauban (Francia), donde se reunió con el presidente francés, Emmanuel Macron, que acepta el planteamiento del líder de Unidas Podemos de que Díaz sea la nueva vicepresidenta segunda.

“Yolanda Díaz cuenta con todo mi apoyo. Soy una persona que cumple los acuerdos de coalición. Hay una vicepresidencia segunda que representa a Unidas Podemos en el Gobierno. No va a haber ningún problema con eso, no habrá malentendidos, habrá continuidad”, ha señalado Sánchez, que en cualquier caso ha aclarado que en los próximos días tomará las decisiones para reajustar el Gobierno.

Más próxima a las tesis del PSOE

Una posición muy diferente a la mantenida por el vicepresidente segundo quien, sobre todo desde el pasado verano, se está distanciando cada vez más, para intentar marcar perfil propio en cuestiones sociales y políticas.

Recuerdan que Díaz no sólo tiene buena relación con Sánchez. Ha logrado un buen entendimiento con la mayoría de los miembros del Consejo de Ministros, según explican en varios departamentos del Ejecutivo. Ha alcanzado en este tiempo mayor sintonía con los compañeros del PSOE que con sus colegas Iglesias, Montero, Garzón y Castells.

Se admite que “se lleva estupendamente” con varios ministros socialistas, entre los que se encuentran José Luis Ábalos (Transportes) y la titular de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero.

Primera mujer presidenta del Gobierno

Pablo Iglesias ha iniciado la sucesión en Podemos siete años después de la fundación del partido con la siguiente declaración de intenciones. “Yolanda Díaz puede ser la próxima presidenta del Gobierno de España”, aseguró este lunes en un vídeo compartido a través de sus redes sociales.

El líder de Podemos señaló que ha llegado el momento de tomar “decisiones valientes” ante el momento político y cree que “la gente de Podemos” y de izquierdas desea que sea la candidata a las próximas generales.

“La gente de izquierdas de este país tenemos que apoyar a Yolanda para que, si ella así lo decide, y si así lo quiere la militancia de nuestras organizaciones, sea la candidata de Unidas Podemos en las próximas elecciones generales y la primera mujer en ser presidenta del Gobierno de España”, recalcó.