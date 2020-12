Política Pablo Iglesias se ha negado a comprometerse a no atacar a Felipe VI tras el discurso a pesar de la petición de Sánchez El presidente ha reprochado al líder de Podemos que “esa actitud no es propia de un vicepresidente” y ha optado por no mostrarle con antelación el mensaje de Navidad

photo_camera Pablo Iglesias promete su cargo ante Felipe VI y Pedro Sánchez.