La participación en la marcha del 8M caerá un 75% respecto al 2020 según la Delegación del Gobierno

El coronavirus llegó a España hace dos años. Desde entonces la vida de todos nosotros ha cambiado de manera drástica: confinamiento, estado de alarma, toque de queda, libertad de movimiento, uso de mascarilla, aforos reducidos, etc. Para muchos el ‘caldo de cultivo’ de esta epidemia en nuestro país fueron las manifestaciones del día 8 de marzo de 2020 con motivo de la jornada internacional de la mujer.

En Madrid se reunieron 120.000 personas. El miedo a un virus desconocido del que informaban principalmente desde el extranjero provocó que la cifra de asistentes se redujera respecto a años anteriores, cuando acudieron en torno a 300.000 ciudadanos. Por aquel entonces ya había casos diagnosticados en nuestro país, pero nadie se podía imaginar que la situación fuera tan grave. Solo Yolanda Díaz ha asegurado, recientemente, que ella sí era conocedora de lo que podía ocurrir. Fuera como fuese, la manifestación finalmente se realizó con aparente normalidad.

El año pasado, en cambio, no se llevó a cabo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidió mantener la prohibición de no celebrarse este acto multitudinario en la capital por razones sanitarias.

La situación este año es distinta. La epidemia ha mejorado en nuestro país gracias a que más del 92% de la población mayor de 12 años ha recibido la vacuna. Por ello, la presión sanitaria y el número de fallecidos se ha reducido respecto al año pasado. Debido a esto, este año sí se podrá realizar la tradicional marcha de la mujer en la capital.

Según ha podido saber Confidencial Digital, se calcula que este año acudan a la manifestación organizada por la Comisión del 8M un 75% menos de personas que las que lo hicieron en 2020.

Estiman menos participación

Este año, la Comisión del 8M ha organizado la manifestación de Madrid desde Atocha hasta Colón. El recorrido ha cambiado respecto a la última ocasión que se celebró debido a “cuestiones logísticas”. De esta manera se asegura un recorrido más amplio y en recto. Hasta entonces la manifestación se realizaba entre Atocha y Gran Vía, y “el giro en Cibeles podía suponer un problema en esta ocasión”. Incluso hace años, las calles por las que pasaba la marcha feminista eran todavía más tortuosas y estrechas: entre Atocha y la plaza de Benavente.

Fuentes consultadas de la Comisión explican que el año pasado ya se propuso este nuevo recorrido, pero finalmente se prohibió celebrar la manifestación de ninguna de las maneras debido a la crisis sanitaria del coronavirus. La Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado el ‘visto bueno’ al recorrido en esta ocasión. Según ha podido saber Confidencial Digital, este año se calcula que 30.000 personas acudirán a la marcha feminista organizada en la capital por la Comisión del 8M. Es decir, 90.000 personas menos que en 2020.

En comparación a las cifras habituales de 2019 y 2018, el descenso de participación que se espera es aun mayor. En relación a esos años se espera que solo el 10% acuda a la manifestación feminista. Fuentes de la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid explican que realizar una estimación es complicado, pero que normalmente los propios convocantes y organizadores son los que realizan el cálculo a la hora de informar a la Delegación sobre la manifestación que se va a realizar, para que así esta pueda tenerlo en cuenta.

Doble manifestación por la tarde

Otra novedad este año en la capital es que se van a celebrar dos manifestaciones diferentes coincidiendo casi a la exactitud en horario pero no en el recorrido ni en las reivindicaciones. Además de la marcha organizada por la Comisión del 8M entre Atocha y Colón desde las 17:30 hasta las 21:00 horas, también se ha programado otra manifestación desde la Confluencia de Gran Vía y Alcalá hasta plaza de España entre las 18:00 y las 22:00 horas, según ha podido confirmar Confidencial Digital.

Esta última es organizada por Espacio Feminista Radical para dar voz al autodenominado Movimiento Feminista de Madrid, en su lucha por abolir la prostitución y la Ley Trans. Este movimiento de ‘feministas clásicas’ critican la nueva ley de Irene Montero, especialmente en lo referido a la autodeterminación de género con especial énfasis en el caso de los menores de edad.

Los organizadores de la manifestación tradicional, la Comisión del 8M, califican de “lamentable” esta división feminista y aseguran que el motivo de la escisión se produce porque “la otra parte no quiere pasar por los acuerdos y las asambleas”. Ante esto, dicen tener confianza de que la ciudadanía no les va a hacer mucho caso y no van a acudir a esa novedosa manifestación, mostrándose seguros de que la mayoría de los asistentes acudirán a la marcha tradicional organizada por la Comisión del 8M, la cual se lleva realizando desde el año 1977.

No obstante, según ha podido saber Confidencial Digital, en la manifestación organizada por la escisión de feministas entre Gran Vía y plaza de España se calcula que acudirán 5.000 personas. Esto es un 83,33% menos que la participación esperada en la marcha que va desde Atocha hasta Colón, organizada por la tradicional Comisión del 8M.

Otras manifestaciones

Según ha podido saber Confidencial Digital, también se va a realizar una marcha feminista ese día pero por la mañana, entre las 12:00 y las 14:30 horas. Esta manifestación está organizada por los sindicatos de estudiantes y discurrirá entre la Puerta del Sol, el paseo del Prado, la plaza de Cibeles y la plaza de Colón.

Asimismo, fuentes consultadas aseguran que en la Comunidad de Madrid se van a celebrar en torno a siete manifestaciones más, de menor magnitud, organizadas por distintos sindicatos y en diferentes municipios de la región.

La Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid recuerda que hay una crisis sanitaria y existe riesgo de contagio, por lo que se deben tener en cuenta las medidas impuestas por los responsables de salud. Esto es, que cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad se deberá hacer uso de la mascarilla también en los lugares al aire libre cubriendo la nariz y la boca.