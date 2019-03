El partido EÑE denuncia que Ciudadanos le ha ‘robado’ la rebaja del IRPF en los pueblos

El partido político EÑE es una formación con base en Cuenca centrada en el progreso del mundo rural. Inscrito en el Ministerio del Interior en octubre de 2018, está pensado, en gran medida, para combatir la despoblación de lo que comúnmente se conoce como la 'España vacía'. Para ello, llevan en su programa electoral un paquete de medidas que busca revertir la fuga hacia los núcleos urbanos y hacer más atractivos los rurales, tanto para las empresas como para sus habitantes.

Su presidente, y uno de sus tres fundadores, Ignacio San Julián Gómez, es un Oficial de Artillería y piloto militar que ya ejerció como ponente ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados en relación con el proyecto de Ley Orgánica de Derechos y Deberes de las Fuerzas Armadas, como recoge en su Currículum.

Deducciones fiscales en zonas despobladas

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció hace unos días una deducción del 60% en el IRPF para las personas que vivan en zonas rurales con menos de 5.000 habitantes. Aunque no haya desgranado en su totalidad la amplitud y las características de esta medida, asegura que forma parte de su Plan Nacional contra la Despoblación.

Desde EÑE aseguran a ECD que fueron los primeros en incluir algo similar. En su programa electoral se puede comprobar que tienen una serie de propuestas en torno a las deducciones generales del IRPF en base a los núcleos de población.

Tomando como ejemplo las condiciones en las que tendría efecto la medida anunciada por el líder de Ciudadanos, la propuesta de EÑE se diferenciaría por suponer una rebaja del 35 % en el impuesto de la renta para aquellas personas que vivan en localidades con menos de 5.000 habitantes, a diferencia del 60% ofrecido por Albert Rivera.

No obstante, su proyecto trata de ir más allá, y aumenta las deducciones de forma proporcional al número de habitantes por población. En el caso de zonas rurales entre los 5.000 y 10.000 habitantes, la rebaja es de un 25%. Si la localidad la componen entre 1.000 y 5.000, de un 35 %; para las de menos de 1.000 y no inferiores a 500, un 50%, llegando al 75% si se encuentran entre los 200 y 500 habitantes y una deducción total del 100% si estas localidades no superan las 200 personas.

Según las propias estimaciones de EÑE, esta política fiscal afectaría, aproximadamente, a unos 15.000.000 de españoles, casi un tercio de la población total, más del doble que, según los datos del INE, la propuesta de Albert Rivera, porque pondría como único tope los núcleos rurales con una población inferior a 5.000 habitantes. Sin embargo, esta propuesta no ha sido detallada todavía en profundidad por miembros de la formación naranja.

La lucha por la 'España vacía'

La 'España vacía ' reparte 99 diputados en las próximas elecciones generales que tendrán lugar el 28 de abril. Son, por tanto, unos escaños muy valiosos para decantar de un lado u otro la balanza en la formación del próximo gobierno.

Los partidos políticos lo saben y, aunque tradicionalmente estos votos se los hayan repartido entre PP y PSOE, estos comicios arrojan un panorama inédito ante el abanico de cinco grandes partidos que lucharán por hacer de sus formaciones un elemento clave para gobernar España.

De ahí la propuesta de Albert Rivera, aunque no sea la única, como la creación de una tarifa plana de 30 euros para mujeres que trabajan en el campo.

Por otro lado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez también ha anunciado que el próximo viernes 29 de marzo presentará sus medidas para atajar la despoblación, mientras que el PP, entre otras propuestas, apoya sin fisuras el papel de la caza en la economía española, conocedor de que se trata de un tema candente característico de estas localidades y que Vox en su día también explotó y continúa explotando. Desde Unidas Podemos, su Comisión de Despoblación se ha reunido con la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa para valorar medidas y establecer una estrategia de cara a la campaña electoral.