Los partidos republicanos históricos arremeten contra la nueva plataforma de Yolanda Díaz

La plataforma Sumar, liderada por Yolanda Díaz, fue presentada a principios de julio en el centro cultural de Matadero, en Madrid. En el acto de inauguración se vieron rostros como el de Juan Carlos Monedero, Gaspar Llamazares o el secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago. En el recinto madrileño también hubo espacio para banderas republicanas y comunistas portadas por algunos asistentes, aunque ciertos partidos más a la izquierda de Unidas Podemos o el PSOE no han visto con buenos ojos esta presentación.

Lidia Falcó, mujer histórica de la izquierda en la transición española y presidenta del Partido Feminista de España (PFE), comenta para El Confidencial Digital que Díaz “viene a contarnos discursos analgésicos llenos de infantilismo, hablando de ternura y paz. ¿Le va a decir eso a Antonio Garamendi (presidente de la CEOE)? La decepción va a ser enorme, no se manifiesta como ideóloga ni con proyecto electoral, sigue un camino populista: llamas a las masas y haces promesas”.

El Partido Feminista de España (PFE) e Izquierda Unida (IU) no llegaron juntos al polémico 8 de marzo de 2020. Los motivos de su ruptura fueron por discrepancias sobre cómo regular los derechos de las personas transgénero, ya que el PFE declaró que rechazaba las “consecuencias nefastas” de permitir que los menores transgénero accedan a tratamientos y operaciones para cambiar de sexo, o que los adultos lo hagan sin la consulta previa de un psicólogo.

La líder del partido marxista-feminista admite que habrá mucho desencantado como ha ocurrido con Unidas Podemos en las últimas elecciones generales de 2019 y las celebradas en diferentes CCAA. “Si no hay un proyecto de izquierda de verdad y de lucha de clases, el proyecto no es de izquierdas. El PSOE, Podemos y el PCE han defraudado a muchos votantes, lo de Sumar no va a ser para menos. Al único que le va a ir bien es a los socialistas, así tendrán una muleta donde apoyarse. Como dice Miguel de Cervantes: nunca segundas partes fueron buenas (en referencia a su parecido con Podemos)”, concluye Falcó.

Socialistas y republicanos, en contra

Desde el Partido Socialista Libre Federación (PSLF), heredero del Partido Socialista Federal surgido como respuesta al apoyo del felipismo a la OTAN, Carlos Martínez, secretario general, subraya a este medio que no tienen contacto con la plataforma ni le interesa. “A nivel político es subsidiario del sanchismo y de Podemos, yo no veo nada nuevo bajo el Sol. Nosotros vamos vinculados a un socialismo histórico, Yolanda no rompe ni con la política de Pedro Sánchez, ni con la monarquía”, comenta Martínez.

Añaden que intentan copar el espacio de izquierda del PSOE, ya que, aseguran, los de Ferraz no son socialistas. “Ella, interesadamente, pone a Sánchez de socialista, cuando no lo es. Es por ello que tirarnos a los brazos de Díaz no nos interesa”.

Fernando Fernández, secretario general del partido Alternativa Republicana, comenta en declaraciones a este periódico que el proyecto Sumar tiene una confluencia de personas, pero no hay nada claro. “Nosotros no aceptamos a Felipe VI, siempre se nos excluye por este pensamiento. Es por ello que no podemos estar en una plataforma con una ministra que se encuentra alineada con la OTAN o no deroga al 100% la reforma laboral, nosotros somos duros con el planteamiento republicano. Lo de Sumar es más márquetin que otra cosa”.

Diferentes nacimientos

Alberto Pérez, experto en comunicación política, comenta para ECD que a nivel electoral parecerse a la marca de Unidas Podemos le puede pasar factura al nuevo planteamiento de Díaz. “A nivel electoral no, pero a modo de credibilidad podría tener consecuencias”.

Aunque, añade, hay una diferencia clave y es el nacimiento de Sumar. “Este proyecto nace desde la gestión del Ministerio de Trabajo, no como Podemos que fue un movimiento social. Habría una diferencia clave si es capaz de capitalizar las demandas sociales tangibles como los ERTE”. Por último, subraya que si quiere tener algo de futuro tendría que aunar esfuerzos con Unidas Podemos y Más País.