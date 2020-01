Pedro Sánchez acapara todo el protagonismo en la presentación de su Gobierno con Pablo Iglesias

Pedro Sánchez ha comparecido este domingo para realizar una declaración institucional sin preguntas desde el Palacio de La Moncloa. Lo ha hecho después de comunicar al rey los nombres de los ministros que conformarán el nuevo Gobierno. No ha dado ningún protagonismo a su socio de coalición y no ha mencionado su pacto con Esquerra.

Han acompañado a Sánchez, en primera fila, la vicepresidenta Carmen Calvo, el director de gabinete del presidente, Iván Redondo, el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver

El jefe del Ejecutivo ha comenzado su comparecencia expresando su agradecimiento sincero y honesto a los ministros salientes. “Tienen mi gratitud por su lealtad estos meses”, ha declarado.

“Este Gobierno tiene una singularidad, que es el primero en coalición. Pone a España en la misma senda que la política europea, la formación de Gobiernos de familias políticas distintas. Es un Gobierno de coalición con un propósito de unidad. Hablará con varias voces, pero siempre con una misma palabra”, ha destacado.

Defiende la plena igualdad de la mujer

Pedro Sánchez ha detallado también los retos del nuevo Ejecutivo. “En primer lugar, el crecimiento económico; en segundo lugar, el entendimiento territorial; en tercero, la justicia social; en cuarto, la transformación digital de nuestra economía, y en quinto, la plena igualdad de la mujer”.

“España no va a volver a ser un país de mujeres sin voz. Dije que el Ejecutivo sería netamente progresista y dialogante. Será un Gobierno novedoso en su método, que se refleja en el número de carteras, que pasa de 17 a 22. Las grandes prioridades de España tendrán voz directa en el Consejo de Ministros. Por eso se desgaja Trabajo de Seguridad Social”, ha explicado.

El presidente del Gobierno ha desgranado, uno a uno, los nombres ya conocidos de vicepresidentes y ministros

“Como pueden comprobar, los integrantes del nuevo Ejecutivo son hombres y mujeres con gran profesionalidad y competencia. Abundan en perfiles económicos para afrontar a los desafíos que tiene nuestro país”.

Ha afirmado que la composición del Ejecutivo responde a los valores progresistas de la coalición. Hay afiliados de las dos formaciones de la coalición, pero también independientes de reconocido prestigio.

Ha insistido en “la legislatura del diálogo”

“Esta será la legislatura del diálogo social, territorial y generacional. Los ciudadanos nos reclaman a los políticos una España de moderación y no de crispación”.

“Una España de convivencia y no de discordia y de sobreexcitación. Nos piden una España de concordia y no del insulto. No hay nada más progresista que avanzar en la unidad territorial”.

La intervención del presidente en La Moncloa ha terminado sin preguntas, pero Pedro Sánchez ha trasladado a los medios de comunicación que el martes se celebrará el primer Consejo de Ministros y después comparecerá en rueda de prensa.