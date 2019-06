Pedro Sánchez ha ofrecido a Pablo Iglesias que Podemos esté “en todas las escalas de la Administración”

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias volvieron a reunirse ayer en Moncloa, aunque las posturas, de cara a la investidura, siguen muy lejanas. La propuesta del “gobierno de cooperación” no convence al líder de Podemos, que amaga incluso con votar en contra de la reelección del presidente. Sánchez, por su parte, le ofreció otro tipo de alternativas.

Según explican al Confidencial Digital dirigentes nacionales del PSOE con interlocución directa con Presidencia del Gobierno, el gabinete de Pedro Sánchez lleva días trabajando en la creación de un organigrama para demostrar a Pablo Iglesias que, “si él quiere”, Podemos puede entrar con fuerza en el Ejecutivo aunque no tenga ministerios.

“Las escaleras de la Administración”

En ese sentido, el plan de Moncloa es aparcar el llamado “gobierno de cooperación” anunciado hace ya dos semanas y dar paso a lo que, a nivel interno, se están llamando las “escaleras de la Administración”. O, lo que es lo mismo, “permitir a Podemos estar en el Gobierno a todos los niveles y escalas, pero sin llegar a la azotea”.

Desde el PSOE explican que la nueva oferta a Pablo Iglesias, que se trató en la reunión de ayer, “cubre todo, salvo estar al frente de una cartera”. Por tanto, candidatos propuestos por Podemos podrían ocupar secretarías de Estado, direcciones generales, subsecretarías, e incluso presidencias de órganos públicos.

En Moncloa y en Ferraz son conscientes de que, para ser nombrado director general, es preciso ser funcionario de carrera, y pocos cargos de Podemos -o más bien ninguno- cumplen con ese requisito. No obstante, añaden, “ellos sí pueden proponer nombres concretos para estos puestos, por lo que estos cargos serían nombrados por ellos”.

Iglesias quiere la Agencia Tributaria

La nueva oferta de Pedro Sánchez a Podemos incluye, además, un pacto para acordar el nombramiento de puestos relevantes, como el director de RTVE, el nuevo Defensor del Pueblo, y el director de la Agencia Tributaria.

Según las fuentes consultadas por ECD, este último cargo ha sido “de los que más ha reclamado Iglesias” desde las pasadas elecciones generales, y Sánchez está dispuesto a que la designación dependa de Podemos.

Cabe recordar, en ese sentido, que el partido morado cuenta en sus filas con numerosos y prestigiosos inspectores de Hacienda. Además, su relación con el sindicato Gestha es muy estrecha y siempre ha defendido la labor de inspección de los técnicos para evitar fraudes fiscales y lograr una mayor recaudación para las arcas del Estado.

La clave: estar en el Consejo de Ministros

Con esta reunión, el presidente del Gobierno ha intentado escenificar que se ha dado un paso más en la negociación, ofreciendo puestos de calado a Iglesias en el futuro Ejecutivo.

No obstante, desde el PSOE admiten que no se cumple con la principal exigencia del líder de Podemos: “Él quiere formar parte del Consejo de Ministros, pero esa posibilidad hoy no existe”.