Pedro Sánchez no quiere cerca a Pablo Iglesias: lo ha mandado de Moncloa a compartir sede en Sanidad

Pablo Iglesias se ha convertido en vicepresidente segundo del primer Gobierno de coalición de la historia de España. Atendiendo a esa posición, la idea inicial era que el líder de Podemos desembarcase en La Moncloa junto a sus colaboradores más estrechos tras la formación del Ejecutivo. Pero ha habido un cambio de última hora.

Tal y cómo explicaron a ECD fuentes conocedoras de los trabajos, Moncloa dio orden en plenas fiestas navideñas de comenzar las labores de acondicionamiento en unas dependencias del edificio INIA.

Hasta el punto de que varios dirigentes de Podemos llegaron a visitar las instalaciones para supervisar las estancias y se habilitaron una serie de espacios para ubicar al vicepresidente Iglesias y a su equipo más cercano.

Se trata de la antigua sede del Instituto de Investigación Agraria (INIA). Altos cargos de Presidencia destacaron entonces a ECD que ese edificio es el mayor del complejo en cuanto a superficie. Está situado junto a la carretera de La Coruña y fue construido entre los años 1948 y 1958 por el arquitecto José Azpiroz.

Dejar hueco a Pablo Iglesias en Moncloa

En ese inmueble se ubicó también el despacho de Ramón Jáuregui cuando fue nombrado ministro de la Presidencia por José Luis Rodríguez Zapatero en 2010. Hay que recordar que, cuando el ex presidente anunció su último cambio de Gobierno surgió un problema logístico en La Moncloa: el Ministerio de la Presidencia no funcionaba de manera autónoma desde hacía años y no tenía dependencias físicas definidas.

Por lo tanto, el plan inicial era dejar hueco en Moncloa al vicepresidente segundo y su equipo. Se iban a ubicar, en todo caso, fuera del edificio del Consejo de Ministros y del de Semillas, donde se encuentra el gabinete del presidente. Tampoco iban a ocupar las instalaciones de vicepresidencia, reservadas para el equipo de Carmen Calvo.

Mientras, el resto de ministros de Unidas Podemos se iría instalando en los diferentes edificios gubernamentales repartidos por Madrid.

Pedro Sánchez no quiere cerca a Iglesias

Sin embargo, el vicepresidente Iglesias tendrá finalmente que compartir espacio con el ministro de Sanidad, el socialista catalán Salvador Illa, y con el titular de Consumo, Alberto Garzón.

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de la decisión, el cambio de planes sobre la ubicación del despacho del vicepresidente segundo se produjo la semana pasada, tras la investidura del líder del PSOE.

Las sucesivas filtraciones de ministros por parte de Podemos al margen de los tiempos del presidente, incluso anunciando nombramientos de secretarios de Estado, provocó un enorme enfado en el equipo de Pedro Sánchez.

Un malestar que motivó también que el presidente decidiera retrasar el anuncio de sus ministros y la creación de una cuarta vicepresidencia para Teresa Ribera con el objetivo de diluir el poder de Pablo Iglesias.

Por si esto fuera poco, Sánchez decidió entonces que Iglesias no dispusiera de despacho en el complejo de La Moncloa junto al presidente y la vicepresidenta Carmen Calvo.

Algunos altos cargos socialistas aseguran que Sánchez ha llegado a afirmar que no quiere ahora a Iglesias cerca del principal centro de decisión del Gobierno.

Pese a ello, Moncloa barajó que Iglesias se instalara en una sede propia, como ya ha ocurrido en anteriores Gobiernos con otras Vicepresidencias. Pero ese privilegio también se le ha negado al líder de Podemos, obligándole a partir de ahora a compartir espacio en Sanidad con otros dos ministros.

“En el centro de Madrid está cerca de la gente”

El nuevo despacho del vicepresidente segundo está situado en el madrileño Paseo del Prado, en un edificio que albergaba hasta ahora exclusivamente el Ministerio de Sanidad.

Con el nuevo Gobierno, este complejo servirá para acoger hasta tres áreas: la que dependerá de Iglesias, más el departamento en sí de Sanidad y el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón.

“Mandándole al centro de Madrid está mucho más cerca de la gente, que es lo que él siempre ha reivindicado”, explican con ironía algunos dirigentes del PSOE.

Acompañarán a Iglesias una decena de asesores

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD confirman que Iglesias mantiene la intención de que le acompañen las mismas personas que tenía hasta ahora la responsable del departamento María Luisa Carcedo, un equipo formado por una decena de asesores.

Se trata del personal considerado de confianza, eventual y que llega y se va del Gobierno a golpe de nombramiento y cese.

Hay que recordar que la norma, en vigor desde 2011, establece que las vicepresidencias dispongan de un director de gabinete y un máximo de nueve asesores, lo que igualaría el equipo actual de Carmen Calvo o el que tuvo Soraya Sáenz de Santamaría entre 2011 y 2018.