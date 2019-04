Pedro Sánchez responde al grito “con Rivera no” diciendo que no pondrá cordones sanitarios

Noche de euforia absoluta en Ferraz. Once años después, el PSOE ganó las elecciones generales y cientos de ciudadanos lo festejaron en la sede nacional. Pedro Sánchez se unió solo al final a la fiesta con los votantes socialistas, una vez confirmados los escaños clave de Navarra y Melilla.

Poco antes de las 10 de la noche, la ejecutiva federal del PSOE oficializó la victoria en las urnas, con la instalación de un escenario, a pie de calle, para la comparecencia posterior de Pedro Sánchez ante la militancia.

Sánchez y los escaños de Navarra y Melilla

La fiesta, por tanto, estaba ya montada. No obstante, el presidente tardó en unirse a la misma. Siguió los primeros escrutinios desde La Moncloa, antes de trasladarse a Ferraz. Llegó a la sede nacional poco antes de las nueve y media de la noche, acompañado de vítores de “Presidente, presidente” de los militantes que ya se agolpaban en los aledaños del edificio.

Una vez instalado en su despacho de la sede nacional, Sánchez analizó con sus colaboradores más cercanos cómo se iban repartiendo los diferentes escaños en función de los resultados por provincias. Con el suelo de 122 diputados consolidado, hubo dos escaños que bailaron constantemente.

El último de Navarra pasó del PSOE a Bildu durante toda la noche. Un escaño que se consideraba clave para no intentar no depender de Esquerra Republicana si se llegaba a un acuerdo de Gobierno con Podemos. Finalmente se logró, pero no el otro “diputado clave” de otro partido.

Ese otro diputado clave procedía de Melilla, pero no era del PSOE. Durante un gran tramo de la noche la Coalición por Melilla le arrebató el asiento al PP, lo que acercaba un posible apoyo de investidura de ese diputado a Pedro Sánchez. Finalmente, no obstante, ese escaño fue para el Partido Popular

Al despiste sobre los pactos

Las cuentas eran claras. Con 123 escaños, más 42 de Podemos, 6 de PNV, 2 de Coalición Canaria, 1 de Compromís, 1 del Partido Regionalista de Cantabria y 1 de Coalición por Melilla había mayoría de 176 escaños sin depender de los independentistas catalanes. No obstante, ese cálculo no fue posible.

El PSOE, por tanto, cuenta ahora mismo con 175 escaños, a uno de la mayoría absoluta, si opta por un pacto con Podemos. Para ser investido, Pedro Sánchez necesitaría la abstención de ERC en segunda vuelta en la investidura, y que luego los republicanos le permitan aprobar, de la misma forma, las principales leyes.

Ante ese escenario, en la ejecutiva federal del PSOE se resistieron a confirmar a Podemos como socio fijo del próximo Gobierno… y también a descartar cualquier tipo de acuerdo con Ciudadanos.

Una fuente autorizada aseguró, en ese sentido, que “podemos pactar a un lado y al otro, y eso es bueno porque haremos que los demás tengan que moverse”. Entre ellos, un Albert Rivera al que los dirigentes socialistas quieren ver retratarse.

“Sin cordones sanitarios”

Si los cargos socialistas consultados por Confidencial Digital jugaban al despiste, Pedro Sánchez tampoco aclaró del todo la posición del PSOE respecto a un hipotético pacto con Ciudadanos.

El presidente del Gobierno, desde el escenario a pie de calle montado por el PSOE, escuchó, durante toda su intervención, los gritos de los militantes, pidiéndole que “Con Rivera no” se llegara a ningún acuerdo.

En un primer momento, respondió con un “Creo que ya ha quedado bastante claro, ¿no?”. Después, y ante la insistencia de los allí presentes, aseguró que “Ya os he escuchado” y que el PSOE “va a tender la mano a todos los partidos constitucionalistas”, añadiendo además que “Nosotros no ponemos cordones sanitarios”.

Rivera, “alternativa al PP”

Pese a esos mensajes contradictorios, muchos en Ferraz ven “casi imposible” entenderse con Ciudadanos. Tanto por todo lo dicho por Albert Rivera durante la campaña, como por cómo ha quedado el bloque de derechas tras estas elecciones.

Personas que han vivido muchas generales en Ferraz explicaban a ECD que Rivera, a tan solo 9 escaños del PP, “ha visto la oportunidad de convertirse en el referente del centro derecha en España. Y ese es un caramelo muy gordo”.

Así las cosas, en la sede nacional del PSOE también advertían del posible escoramiento definitivo de Ciudadanos a la derecha, descartando cualquier pacto con el PSOE e intentando convertirse en el principal partido de la oposición en los próximos cuatro años.

Los focos rojos y el ‘militante’ Pepu

Más allá de estas cábalas para la formación de Gobierno, la fiesta electoral en Ferraz dejó muchos detalles y anécdotas que repasamos a continuación:

--José Luis Ábalos llegó a Ferraz cuando aún quedaban varias horas para que cerraran los colegios electorales. Fueron varios los ministros que arroparon al presidente en la sede del PSOE: María Jesús Montero, Nadia Calviño, Dolores Delgado, María Luisa Carcedo, Reyes Maroto y Pedro Duque.

--También estuvo presente en Ferraz el candidato al Ayuntamiento de Madrid y apuesta personal de Pedro Sánchez, Pepu Hernández. Poco antes de las once, el ex seleccionador nacional de baloncesto decidió salir a la calle para unirse a la fiesta como un militante más.

--Para esa hora, la sede de Ferraz ya había sido iluminada de rojo por los potentes focos instalados frente a la fachada. También en las ventanas se instalaron focos de este color.

--Justo enfrente de la sede del PSOE, en el piso tercero del portal 33 de Ferraz, unos vecinos simpatizantes de Vox, y de Jusapol, se pasaron la tarde poniendo el “Que viva España” y “El novio de la muerte”. Fueron respondidos por sus vecinos de arriba, que sacaron una bandera republicana, y recibieron el apoyo de los inquilinos del segundo piso del portal 35, también simpatizantes de Abascal.

--Debido a la gran afluencia de periodistas, el PSOE convirtió la terraza de la cafetería de Ferraz en una improvisada sala de prensa adicional, techándola con una carpa e instalando mesas, sillas, y cableado para los ordenadores.

--El mensaje más repetido, ya desde los minutos previos al cierre de los colegios electorales, era que “la cosa pinta bien”. Con la encuesta publicada por RTVE y la Forta, el mensaje seguía siendo de calma: “Es solo una encuesta, hay que esperar a los resultados”.

--“Casado dimisión”. Una vez finalizado el escrutinio y confirmada la debacle del PP, un alto cargo del PSOE comentó que “si este resultado lo saca Sánchez, todos estarían pidiendo ya la dimisión. De hecho, eso ya lo vivimos. En cambio, en el PP nadie dice nada… Es increíble”.

--Aplausos para Tezanos. También con los resultados electorales confirmados, muchos se acordaron en Ferraz del último CIS de Tezanos, que se acercó bastante a lo ocurrido en la jornada de ayer. Se escucharon alabanzas al sociólogo y reproches a sus críticos: “¿Dónde están ahora los que se reían de Tezanos?”.