Pedro Sánchez sondeó a Zapatero para la Alcaldía de Madrid

Pedro Sánchez ya no sabe a quién ofrecer la candidatura del PSOE a la alcaldía de Madrid. Lo intentó con Fernando Grande-Marlaska, reculó con Baltasar Garzón después de filtrarse las grabaciones con Dolores Delgado y el comisario Villarejo, y ahora se ha conocido que Rubalcaba también le dijo que “no”. El presidente ha sondeado a muchos otros.

Según cuentan al Confidencial Digital dirigentes del PSOE que han estado al tanto de los movimientos de Sánchez, el jefe del Ejecutivo tiene la “obsesión” de situar, al frente de la candidatura socialista para la capital a un candidato que sea un “referente”, a alguien que signifique un golpe de efecto y que dé la vuelta a las malísimas previsiones electorales del partido en Madrid.

Su primer movimiento, de hecho, fue intentar convencer a Manuela Carmena para que fuera la cabeza de lista por el PSOE. Un movimiento realizado a principios de 2019 y que, tras fracasar, se conoció el pasado mes de abril.

Después, ha protagonizado otras intentonas fallidas, como las ya mencionadas de Grande-Marlaska, Baltasar Garzón y Alfredo Pérez Rubalcaba.

Exploró la “opción Zapatero”

Entre medias, no obstante, Pedro Sánchez ha tanteado a otros “referentes” del PSOE. Según ha sabido ECD, incluso exploró la “opción Zapatero” para la alcaldía de Madrid.

Desde la llegada de Sánchez a La Moncloa, el ex presidente del Gobierno se ha convertido en “asesor externo” del actual jefe del Ejecutivo. La relación entre ambos ha mejorado y, por ese motivo, Sánchez consideró la posibilidad de su “fichaje” para la capital.

Para sondearle, se aprovecharon “conversaciones informales”, tanto con el propio José Luis Rodríguez Zapatero como con su entorno, en la línea de conocer su disponibilidad para volver a la primera línea política.

No hubo una “oferta formal”, afirman desde el PSOE, pero “es verdad que sondeó a Zapatero y tanteó el terreno”, aprovechando la “mayor sintonía” que había alcanzado con él “hace unos meses”.

La respuesta del ex presidente y de su entorno, sin embargo, fue negativa: “Sánchez y Moncloa decidieron no presentar una oferta formal, al ver que Zapatero no estaba dispuesto a regresar a la política y optar a la alcaldía”.

Rubalcaba “no ha querido salvar” a Sánchez

Las fuentes consultadas por ECD revelan este intento de Sánchez con Zapatero después de que hayan trascendido los movimientos del presidente del Gobierno para intentar convencer a Alfredo Pérez Rubalcaba. Una ofensiva que, como en el caso del ex jefe del Ejecutivo, también se encontró con el rechazo del posible candidato.

Además, en el caso de Rubalcaba, dirigentes del PSOE muy próximos al ex ministro del Interior explican que su relación con Pedro Sánchez “sigue sin ser buena”, por lo que resultó todavía más sorprendente una oferta así procedente de Moncloa.

Añaden que a Alfredo Pérez Rubalcaba siempre le ha atraído la política municipal, pero las malas previsiones electorales en Madrid, y más aún su distanciamiento con el actual secretario general del PSOE, le han llevado a descartar esa opción: “No quería ser usado para salvar a Sánchez”, comentan.

El 14 de enero se acaba el plazo

Así las cosas, Pedro Sánchez se enfrenta a una situación que quería evitar a toda costa: encontrarse sin candidato para el Ayuntamiento de Madrid a finales del año.

Es consciente, porque así lo aprobó el Comité Electoral del PSOE, que el próximo 14 de enero se anunciarán primarias en el socialismo madrileño para elegir los cabezas de lista a las municipales, por lo que tiene hasta esa fecha para encontrar y presentar un candidato oficialista impulsado desde Ferraz.

Hasta la fecha, solo Manuel de La Rocha, histórico dirigente de Izquierda Socialista, ha anunciado su intención de concurrir a las primarias, pero desde el Gobierno y desde el PSOE se busca un rostro “más mediático”.

A día de hoy, la única que tiene opciones de convertirse en candidata a la alcaldía con el respaldo de Moncloa es Reyes Maroto. La titular de Industria, ex diputada regional, es la apuesta del secretario del PSOE madrileño, José Manuel Franco, que ha trasladado ese nombre al gabinete del presidente.