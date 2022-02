El plan de Igea si Ciudadanos no logra grupo propio: compatibilizar el escaño con la medicina

Ciudadanos sabe que tiene difícil reeditar el resultado cosechado en las elecciones autonómicas de Castilla y León en 2019 cuando se logró entrar a las Cortes con 12 procuradores. Desde entonces, la formación naranja ha ido perdiendo el apoyo de la población paulatinamente en todo el país.

Esto lo sabe el partido. Y ante ello, la formación liberal busca un golpe de efecto que sirva como estrategia para tratar de conseguir el mejor resultado posible, al mismo tiempo que ya hay quien piensa en que hacer el día después de los comicios electorales del 13 de febrero.

“La acción del gobierno en Castilla y León ha sido buena”, comentan desde Ciudadanos. La estrategia es justo esa: poner en valor la gestión que realizaron los naranjas cuando estaban gobernando en coalición. Sobre todo se vanaglorian de la “transparencia” que han “impuesto” en el gobierno para “luchar contra la corrupción”. Esto es lo que, a su juicio, ha sido más destacable. En contra, critican la “deslealtad” de Mañueco por haber convocado elecciones anticipadas y haber dinamitado el acuerdo pactado entre PP y Ciudadanos. “Lo peor del Gobierno ha sido el final que le ha querido dar Mañueco”, aseguran.

Critican que la prioridad ahora mismo debería ser la gestión de la sanidad y no el hecho de haber convocado elecciones que responden a estrategias partidistas. “la prioridad es la crisis sanitaria y la vida de las personas”, responde el propio Francisco Igea, candidato de Ciudadanos a la Junta de Castilla y León. Por eso, cuando el por entonces presidente Alfonso Fernández Mañueco disolvió las Cortes y cesó a los miembros de Ciudadanos de su cargo, Igea anunció que volvería a ejercer como médico en el Hospital General Río Carrión de Palencia.

Por aquel entonces el propio Igea no dejaba claro si él sería el candidato de la formación naranja a la junta de Castilla y León, y había quien vaticinaba su ocaso en la política. Finalmente, sus compañeros de partido le ratificaron como cabeza de lista, confiando que es la baza más potente para tratar de obtener un buen resultado. Aunque esto no se antoja como una tarea sencilla.

En Ciudadanos saben que tienen difícil incluso conseguir formar grupo propio. Para ello necesitan obtener cinco escaños o al menos tres y el 5 % de los votos. Ante tal dificultad, Igea ya se está planteando qué hacer si esta situación se materializa. Según ha podido saber Confidencial Digital, Igea querría compatibilizar la política y la medicina.

Compatibilizar política y medicina

“No es excluyente”, comentan. El propio Igea explica que está “reciclándose” en endoscopias y colonoscopias, aunque reconoce que ahora está disfrutando de días de asuntos propios debido a la campaña electoral. El candidato naranja es licenciado en Medicina por la Universidad de Valladolid y especialista en aparato digestivo.

Según ha podido saber Confidencial Digital, Igea jura que si solo es procurador podrá realizar las dos actividades: la política y la medicina. En cambio, si Ciudadanos consigue formar grupo propio, deberá asumir la portavocía y esa tarea ya no es compatible.

Igual que no quiere renunciar a volver a ejercer como médico a partir del 13 de febrero, tampoco quiere desvincularse de la vida política: “no vamos a renunciar” por qué no ha surgido ningún otro partido que ocupe el espacio político que ocupa Ciudadanos. Es decir, lo que quiere Igea es compatibilizar ambas labores. Ese es su plan si Ciudadanos no consigue formar grupo propio.

Crítica a Madrid

Igea dice estar trabajando para conseguir el mejor resultado posible y se muestra confiado que no les pasará lo mismo que ocurrió en la Comunidad de Madrid. Ambos casos parecen similares: el PP cesa los consejeros de Ciudadanos, rompe el gobierno de coalición y convoca elecciones anticipadas. La excusa: en ambos casos miedo a una posible moción de censura pactada a escondidas y a traición entre Ciudadanos y el PSOE.

En la Comunidad de Madrid esta estrategia fortaleció al PP y debilitó a la formación naranja. Ante la hipótesis de que en Castilla y León pase también esto mismo, Igea se muestra seguro de que el resultado el 13 de febrero no será tan negativo y asegura que la gestión PP-Ciudadanos en Castilla y León “ha sido mucho más eficaz que la llevada a cabo en la Comunidad de Madrid durante la pandemia” cuando incluso todavía era cogobernada entre PP y Ciudadanos, reeditando la misma coalición que él tenía en Castilla y León. Igea no lo duda y para defenderse él, critica hasta a sus compañeros de partido.

Tendencia ascendente

Fuentes de Ciudadanos aseguran que confían en tener un buen resultado en los comicios electorales. El barómetro del CIS otorga 2-5 escaños a la formación naranja. En cambio las principales encuestas publicadas días después de que se anunciaran los comicios electorales, les otorgaban solo 1-2 procuradores.

Fuentes de Ciudadanos aseguran que “en esta ocasión” sí confían en los últimos datos publicados por el CIS, “no los vemos muy cuestionables ni diferentes” a lo esperado. Según ha podido saber ECD, atendiendo a los ‘trackings’ internos de Ciudadanos de Castilla y León esperan conseguir incluso 5, 6 o 7 escaños, unas cifras ligeramente superiores a las esperadas según el CIS.

Fuentes consultadas del partido naranja reconocen la mala situación de popularidad en la que se han visto inmersos desde que se produjo el descalabro el 10N en las elecciones generales. No obstante, desde Ciudadanos Castilla y León aseguran que “estamos en una tendencia ascendente”, “empezando a recuperar lo perdido”. Explican que se cometieron “errores estratégicos a la hora de comunicar su programa electoral” en campañas anteriores, y “eso ha pasado factura”. Por ello, en esta ocasión quieren explicar bien su programa y poner en valor la gestión realizada durante su etapa en el gobierno.

El propio Igea, pone en valor lo bien que le suelen tratar la gente por la calle y espera que “la ciudadanía se de cuenta de la estrategia partidista llevar a cabo por Mañueco a la hora de adelantar las elecciones”, en un momento donde “la prioridad debería ser la crisis sanitaria”, asegura.