La plataforma “España siempre” propone elegir el CGPJ por sorteo entre los jueces

El Consejo General del Poder Judicial continúa con el mandato vencido después de que el pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista para renovarlo saltara por los aires por la filtración de las palabras de Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado, sobre el “beneficio” que conseguiría su partido al situar a Manuel Marchena como presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo.

La polémica que se desató a raíz de ello suscitó de nuevo el debate sobre el sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, que desde la reforma legal de 1985, con Felipe González, recae por completo en las Cortes Generales: los 20 miembros los nombran el Congreso de los Diputados y el Senado, mientras que partidos como el PP proponen (aunque no lo aplicó en sus años de mayoría absoluta) que los propios jueces elijan a 12 vocales, siguiendo la letra de la Constitución.

Ignacio Camuñas, Vidal Quadras, Sánchez Dragó...

Confidencial Digital ha tenido acceso a la propuesta que para reformar el sistema de elección de miembros del CGPJ plantea “España siempre”. Esta plataforma, tal y como se contó en estas páginas, está coordinada por el ex ministro de UCD Ignacio Camuñas y en su manifiesto fundacional contó con la firma de personalidades de los medios de comunicación como Carlos Cuesta, Hermann Tertsch, Fernando Sánchez Dragó, militares como el general en la reserva Rafael Dávila, el ex magistrado del Tribunal Constitucional Adolfo Prego, el ex presidente del PP catalán Alejo Vidal Quadras...

“España siempre” denuncia que, pese a la inmensa mayoría de los jueces emiten sus sentencias con total independencia, “el interés que demuestran los políticos a la hora de elegir a los miembros que han de componer el Consejo General del Poder Judicial lleva a transmitir un halo de desconfianza hacia aquellos jueces y magistrados que han de juzgar los asuntos de mayor calado político a los que han de enfrentarse en la mayoría de los casos”.

Mediante este sistema, y las negociaciones partidistas que suscita, se causa “un inmenso daño a la necesaria separación de poderes que es propia de todo cabal régimen democrático”.

Sorteo entre los jueces que se postulen

La propuesta de “España siempre” es que los vocales del CGPJ sean elegidos en su totalidad “por los propios Jueces y Magistrados a través de un sistema de sorteo entre aquellos candidatos que reúnan los requisitos de antigüedad, capacidad y mérito para ser merecedores de ocupar dichos puestos”.

Podrían ser candidatos “todos los Jueces y Magistrados en servicio activo que reúnan los requisitos señalados”: diez miembros serían elegidos entre Jueces y Magistrados que tuvieran entre 20 y 25 años de antigüedad, cinco miembros entre Magistrados de Tribunales colegiados que tuvieran entre 25 y 30 años de ejercicio profesional y los restantes hasta el número de 20 entre Magistrados de Tribunales colegiados con más de 30 años de carrera profesional.

El sorteo entre todos los candidatos para elegir a los veinte vocales se celebraría en sesión pública en la sede del CGPJ, cuyos miembros salientes se encargarían de verificar que los aspirantes a sustituirlos cumplieran las condiciones exigidas. En el sorteo estarían presentes los miembros de la Comisión Permanente y el presidente, y levantaría acta el secretario general.

Fin a las “puertas giratorias” entre judicatura y política

El acta se remitiría al Congreso de los Diputados, con una biografía detallada de los candidatos electos. La cámara baja tendría que aprobar por mayoría absoluta el nombramiento de los vocales elegidos, y el rey firmaría esos nombramientos ya definitivos.

Una vez nombrados, los veinte vocales se reunirían para elegir de entre ellos al presidente del CGPJ.

Por otro lado, el documento de “España siempre” propone acabar con las asociaciones profesionales de la carrera judicial e instituir en su lugar un único Colegio Oficial de la Judicatura, con las atribuciones y funciones similares a las que ejercen otros colegios profesionales, como los de abogados, médicos y arquitectos.

Cabe añadir que esta plataforma coordinada por Ignacio Camuñas propone establecer unos límites al paso de jueces a la política. Para evitar casos como el de Baltasar Garzón en su ida y vuelta al PSOE de Felipe González, propone que los jueces o fiscales que pasen a ocupar un puesto de responsabilidad política no puedan reincorporarse al servicio activo en la judicatura “sino después de haber transcurrido un período de al menos diez años desde que hubieren cesado en sus funciones”.