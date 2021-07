Podemos se compromete con Sánchez a no exigir un referéndum de autodeterminación en Cataluña

Podemos se ha comprometido con Pedro Sánchez a que su histórica reclamación de que se celebre un referéndum de autodeterminación en Cataluña “no sea una línea roja” durante las negociaciones con ERC. La vicepresidenta Yolanda Díaz, que representará al partido morado en la mesa de diálogo, ha dado al presidente garantías sobre este asunto.

Sánchez llevó por primera vez los indultos al Congreso de los Diputados el pasado miércoles. Una semana después de conceder la medida de gracia a los líderes del ‘procés’, el presidente compareció para explicar el por qué de esta decisión política.

“No habrá referéndum”

Consciente del rechazo que los indultos provocan en la mayoría de la sociedad española según todas las encuestas, quiso hacer una exposición pedagógica, apelando al “espíritu constituyente” de 1978, repitiendo ideas, y contestando a las exigencias de los independentistas: “No habrá referéndum de autodeterminación”.

Sánchez se había reunido el día anterior, en La Moncloa, con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

Un encuentro de dos horas y media de duración, tras el que la Generalitat mantuvo el desafío de exigir autodeterminación y amnistía, y planteando el referéndum como su única posición de cesión.

El compromiso de Sánchez

Pedro Sánchez aprovechó la comparecencia en el Congreso para comprometer su palabra, y la posición del PSOE, en que el referéndum no se celebrará.

El anuncio no impresionó mucho al resto de la Cámara. No solo la derecha, sino que también los independentistas, le recordaron que en este tema ya ha cambiado varias veces de opinión.

Hasta el punto de que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, exhibió su tono burlón y desafiante para contradecir al presidente: “Dice que no habrá referéndum, pero también dijo que no habría indultos. Denos tiempo”. El líder del PP, Pablo Casado, celebró la frase: “Ni sus socios le creen. Es patético”.

Yolanda Díaz ha dado garantías

Sin embargo, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes con acceso a La Moncloa, la ahora líder de Unidas Podemos en el Gobierno, Yolanda Díaz, ha corregido ante Pedro Sánchez la postura que mantenía el partido, cuando era liderado por Pablo Iglesias, sobre la necesidad de celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

En una reunión celebrada el pasado lunes, en La Moncloa, antes del compromiso que adquirió Sánchez en el Parlamento, la vicepresidenta tercera destacó al presidente que Unidas Podemos no ha renunciado a esa opción, pero reconoció que ahora mismo “no se dan las condiciones”.

Admitió que la realidad es la que es, y que la correlación de fuerzas es la que es, asumiendo así la tesis que defienden el jefe del Ejecutivo y el sector socialista. “No se puede engañar a la ciudadanía catalana”, trasladó Díaz a Sánchez, según explican a ECD fuentes conocedoras de la reunión.

La vicepresidenta enmienda a Iglesias

Fuentes próximas a Yolanda Díaz explican que la vicepresidenta está trabajando en un documento con propuestas, que hará llegar a Pedro Sánchez antes de la primera reunión de la mesa de diálogo con la Generalitat, prevista para la tercera semana de septiembre.

Entre ellas, no se descarta que Podemos incluya la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña “como una opción más”, como defiende por ejemplo el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, pero no como una imposición o “línea roja”, que es le que reclaman los independentistas a la formación morada para presionar al PSOE.

Por el momento, en la nueva dirección de Podemos, con Ione Belarra al frente, destacan que el paso más importante ha sido ya “resituar ese conflicto en la política, de la que nunca debió haber salido”. Afirman que en la mesa de diálogo lo primero es generar confianza y reconocerse como interlocutores. Y asumen que eso va a llevar bastante tiempo.

El partido morado defenderá que “hay que construir España con Cataluña dentro”, y denunciará que “es una anomalía que Cataluña tenga un Estatut que ni siquiera ha votado, y con artículos que recogen lo mismo que en otras comunidades en las que el PP no recurrió ante el Tribunal Constitucional”.

Consulta pactada sobre los acuerdos

En Podemos insisten en que, como formación política, siempre han defendido el referéndum, pero ahora asumen que no cuenta con tantos apoyos como pueden contar otras propuestas que surjan en la mesa de diálogo. “No podemos comprometernos con ERC, desde el Gobierno, a cosas que no les podemos dar”, admiten.

Otra cosa es, matizan, que los catalanes sí decidan votar el acuerdo que pueda alcanzarse, en la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat que arrancará después del verano.

Recuerdan que el pacto que firmaron ERC y el PSOE para la investidura de Sánchez, en diciembre de 2019, recoge que los acuerdos de la mesa de negociación “serán sometidos en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Cataluña”.