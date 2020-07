Podemos no ha tocado fondo: maneja estudios que lo dejan por debajo de los 20 escaños en el Congreso

El silencio permanece instalado en Unidas Podemos tras la debacle en las elecciones de Galicia y el País Vasco. Más allá de los términos “autocrítica” y “periodo de reflexión”, pronunciados por Pablo Iglesias durante la noche electoral, no ha habido valoración a fondo desde la coalición. El líder morado reconoce que “aún no han tocado fondo”.

IU sí ha realizado un primer análisis, donde achaca los malos resultados de los comicios en el País Vasco y Galicia a las divisiones internas y ha pedido “gobernar de otra manera”.

Unidas Podemos, con el 11,4%, consolidó en el último CIS la tendencia a la baja que le otorga desde el pasado febrero, cuando le concedía el 13,6% de los apoyos. Es decir, la caída desde entonces sería de más de dos puntos. Además, continúa estando en la actualidad 1,5 puntos por debajo de su resultado en las generales del pasado noviembre.

Unos datos que preocupan, y mucho, a la dirección de la formación morada porque confirman otras cifras de encuestas realizadas por diversas empresas demoscópicas.

Estudios con datos de encuestas

Según reconocen a Confidencial Digital dirigentes de Podemos y de Izquierda Unida, ambos partidos llevan semanas analizando al detalle los diferentes sondeos publicados en medios de comunicación.

Especial atención se ha dado a las respuestas incluidas en los trabajos del CIS (el más completo) para intentar establecer cómo afrontaría la coalición unas nuevas generales.

Los equipos de Pablo Iglesias y de Alberto Garzón coinciden en señalar que, en los últimos meses, la tendencia “alcista” de PSOE y Ciudadanos les ha perjudicado en esos estudios demoscópicos.

Pero la constatación de que esas tendencias se mantienen en el tiempo, en paralelo a una caída paulatina de la marca Unidas Podemos, ha hecho encender todas las alarmas.

La coalición está “en caída libre”

En la cúpula del partido morado manejan, con datos concretos, que la pérdida de votos no solo se produce en las autonomías. Unidas Podemos, que llegó a tener 71 escaños en 2016, ostenta hoy una vicepresidencia y cuatro ministerios, pero apenas 35 diputados en el Congreso y cada vez menos peso territorial.

En las últimas elecciones generales, que se celebraron en noviembre de 2019, Podemos ya cosechó su peor resultado desde sus primeras generales en 2015.

El anuncio del acuerdo con el PSOE para formar un Gobierno de coalición apenas 48 horas después de la jornada electoral convirtió en una aparente victoria lo que había sido un mal resultado electoral.

Las fuentes consultadas en Unidas Podemos reconocen en privado a ECD que la coalición lleva en “caída libre” desde hace prácticamente un año.

Pierden la mitad de los escaños

Por si esto fuera poco, advierten de que sus prospecciones internas anticipan que “todavía no se ha tocado fondo”. Un pronóstico por tanto mucho más negativo que el realizado por la gran mayoría de las encuestas publicadas.

En la coalición admiten a Confidencial Digital que el desplome que arrojan sus estudios es “considerable” y que implicaría una notable pérdida de escaños en el Congreso si hoy se celebrasen unas elecciones generales en España. Algunos cálculos internos sitúan en estos momentos a Unidas Podemos por debajo de los 20 diputados, 15 menos de los actuales 35.

Un experto demoscópico que asesora a la formación morada explica que la Ley d’Hont “premia a los que suben mucho en intención de voto, pero también castiga a los que sufren un descenso brusco de apoyos”.

No se rentabiliza el “escudo social”

Fuentes de la dirección de Unidas Podemos explican que su protagonismo en el Gobierno, con una vicepresidencia y cuatro ministerios, “actúa como un espejismo” que a pesar de todo no oculta que el partido pierde apoyos en cada cita electoral que se celebra.

“Ni con un vicepresidente ni con una de las ministras mejor valoradas, Yolanda Díaz, estamos sacando rédito electoral”, lamentan estos días en privado.

Reconocen que la idea de asentar su discurso en abanderar las medidas sociales aprobadas por el Gobierno de coalición en los primeros seis meses de legislatura, como los esfuerzos para impulsar el denominado “escudo social” contra los efectos de la pandemia con la aprobación del ingreso mínimo vital como principal medida, se está viendo “devorado por el enredo judicial del caso Dina”.

Una “inquietante” sangría de votos

Frente al mayor poder que ha tenido nunca en Madrid, como socio del PSOE en el Gobierno central, Podemos se deshace por el resto de España. Tras perder en 2019 la representación en Cantabria y Castilla-La Mancha, el pasado domingo quedó también fuera del Parlamento gallego.

El partido continúa la caída en las urnas que sufre desde 2015, año en el que se presentaron por primera vez a unas generales, y desde las autonómicas de 2016, cuando llegaron a ser segunda y tercera fuerza en Galicia y Euskadi, respectivamente. Reconocen la “inquietante” pérdida de apoyos que están sufriendo en estos momentos.

La remontada se ve ahora “difícil”

El escenario, por tanto, no es nada halagüeño para la coalición en un momento, además, en el que se investiga la relación entre el ex comisario Villarejo y el robo de un teléfono móvil a una de las ex asesoras de Pablo Iglesias y sobre el que el vicepresidente ha pasado de ser considerado perjudicado a señalado por el juez por las contradicciones de la víctima.

Ante la incertidumbre que generan estos datos, desde las direcciones de Podemos e IU van a animar a su militancia a la movilización. Se trata de “remontar” y revertir las previsiones de las encuestas, tal y como sucedió en otros comicios pasados con los estudios demoscópicos en contra.

Asumen, no obstante, que la situación ha cambiado esta vez. En anteriores crisis, Podemos figuraba como el primer o el segundo partido en intención directa de voto o, lo que es lo mismo, como la opción prioritaria de los votantes sin la “cocina” posterior de los sociólogos. Ahora, la mayoría de los sondeos les sitúan en cuarto lugar.