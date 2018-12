Podemos tiene datos que confirman un trasvase de sus votantes a Vox

Desde las elecciones en Andalucía del pasado domingo, se buscan las causas de la fuerte irrupción de Vox, con doce escaños en el nuevo Parlamento regional. En los días previos, las encuestas apuntaban a un trasvase de votos de Podemos al partido de Santiago Abascal. La formación morada negaba esa tendencia, pero ha cambiado de opinión tras analizar las mesas electorales.

Según explican al Confidencial Digital fuentes bien situadas en Podemos, las direcciones del partido tanto a nivel regional como nacional ya tienen en sus manos los resultados obtenidos por Adelante Andalucía en todas la gran mayoría de los colegios electorales de la región. Y, después de un primer análisis, los peores pronósticos se han cumplido.

En la cúpula de la formación morada “no se quería creer” que Vox, el partido de “extrema derecha, xenófobo y machista” del que llevaba semanas alertando Pablo Iglesias, se había nutrido, en buena medida, de ex votantes de Podemos para obtener nada menos que doce escaños. No obstante, “los datos no engañan y ese trasvase se ha producido”.

Cargos de Podemos explican a ECD que esta tendencia se ha producido, sobre todo, en los municipios donde el partido obtuvo un mayor porcentaje de votos en 2015, y también en aquellos pueblos donde sus concejales han permitido la formación de gobiernos de izquierda durante los últimos cuatro años.

Uno de los casos más sintomáticos de este trasvase de votos se ha dado en Benalmádena, donde gobierna el PSOE gracias al respaldo de la marca municipal de Podemos. En 2015, la suma con Izquierda Unida llegó a los 5.512 votos, mientras que ahora Adelante Andalucía ha obtenido 2.827. De los 2.685 votos perdidos, Vox se ha llevado 2.027.

Ese fenómeno, añaden las fuentes consultadas, se ha dado también en otros pueblos de Málaga, Huelva y Almería, dejando a las claras que, si bien es cierto que también ha recibido votos del PP, “Vox se ha nutrido con parte de nuestro electorado de hace cuatro años”.

“Han atraído al proletariado”

Una vez confirmada esta tendencia, en Podemos se han puesto a analizar las causas de un trasvase de votos que nadie quería creer. Y la conclusión no deja lugar a dudas: “Estamos en las antípodas ideológicas, pero parte de nuestro electorado era el del proletario y las clases más bajas indignadas, y Vox ha sabido llegar a ellos”.

Entre otras cosas, admiten las fuentes consultadas, porque “no hemos estado a la altura”, en los municipios en los que gobiernan las marcas locales de Podemos, a la hora de gestionar los recursos para ayudas sociales transferidos por la Junta.

En ese sentido, explican que Susana Díaz, “para quitarse responsabilidad”, ha transferido una serie de partidas presupuestarias a los ayuntamientos para las ayudas sociales. No obstante, “y por la falta de experiencia de alguno de nuestros representantes”, ese dinero finalmente no era utilizado y se devolvía a la Junta.

Vox ha estado “atento”, sobre todo el último año, a esas decisiones en algunos ayuntamientos para acercarse al electorado “más proletario y obrero” para cargar duramente contra Podemos. Un discurso que, con los datos de las mesas electorales en la mano, ha calado.