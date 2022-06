El PP acusa a Vox de orquestar un “montaje” con la escena del militante que rompió el carnet ante Olona

“¿Ves el carnet? Soy yo, José Antonio García Reche. Para lo que vale esto”. El hombre estruja un carnet del Partido Popular y amaga con tirarlo, ante la sorpresa de la candidata de Vox a presidir la Junta de Andalucía, Macarena Olona, en el mercadillo que se celebra los miércoles en Dos Hermanas (Sevilla).

En este vídeo tenéis la explicación de todos los ataques y bulos contra la candidatura de @vox_es. La calle ruge. Y el grito que se escucha es: #CambioReal. Adelante, #Andalucia. Ni un paso atrás. Sus insultos son galones en nuestro pecho. pic.twitter.com/tL14aiIQCI — Macarena Olona (@Macarena_Olona) June 8, 2022

La escena la difundió la propio Olona en su cuenta de Twitter, dando cuenta de lo que se había encontrado en su jornada de campaña en esa localidad sevillana. Con el vídeo se daba a entender que se podría producir una fuga hacia Vox no sólo de votantes, sino incluso de militantes desencantados del Partido Popular de Andalucía.

Pues bien: fuentes del PP de Dos Hermanas aseguran a Confidencial Digital que el hombre que aparece en el vídeo con Macarena Olona, José Antonio García Reche, colabora con la formación de Santiago Abascal desde hace más de tres años, pese a lo que indica en el vídeo publicado en Twitter. “Era afiliado al PP hace cinco años. Él ha ido a actos de campaña con Vox de las elecciones autonómicas. Pero no las de este año, las de 2019”, afirman en el PP.

Las fuentes populares subrayan que ese hombre “en su momento fue militante del Partido Popular, pero ahora mismo el carnet no sirve para nada, ya que desde 2019 no se encuentra en ningún”. En el fragmento del vídeo García Reche habla en presente, asegurando que “llevo más de 20 años en el PP” y añade que “en el debate [celebrado el pasado martes] me convenciste”. Los populares de la localidad sevillana aseguran que el mes pasado este hombre ya se sentó detrás de los miembros de Vox en el pleno del Ayuntamiento de Dos Hermanas.

“No ha cambiado por el discurso de RTVE, se lo aseguro. Aunque él colaboró con el PP hace tiempo, en los últimos años participa en actos de Vox”, manifiestan las fuentes del PP, que añaden que no van a lanzar ningún comunicado para responder al vídeo, ya que “nos encontramos en plena campaña electoral y nuestro objetivo es la mayoría absoluta”. El PP andaluz se sitúa, en palabras de su presidente Juanma Moreno, buscando una mayoría “suficiente y serena, para gobernar en solitario”, evitando los resultados de su partido en Castilla y León.

La fuente popular asegura que “por motivos de privacidad no podemos decir en qué momento abandonó el partido, pero le aseguro que ahora no se encuentra dentro de las siglas y que desde las últimas elecciones autonómicas en Andalucía colabora asiduamente con Vox, incluso ha pegado carteles en las últimas elecciones”.

Vox tacha la noticia de “fake news”

Desde Vox el director de comunicación de Olona, Álvaro Zancajo, sostiene que se encontraron a José Antonio García Reche de forma fortuita en la zona del mercadillo de Dos Hermanas. “Yo que sé, nos lo encontramos y vino a hablar. Lo que tengo claro es que no voy a entrar en campañas de fake news contra Vox”, afirma Zancajo.

“Ni un paso atrás. Sus insultos son galones en nuestro pecho”, así termina la descripción del vídeo de la campaña de Olona que acumula casi 200.000 reproducciones en Twitter.