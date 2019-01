El PP arrinconó a Vox tras su patinazo con los 19 puntos

El apoyo de Vox a la investidura de Juanma Moreno se cerró este miércoles en Sevilla con un acuerdo firmado con el PP. Teodoro García Egea se reunió con Javier Ortega Smith para arrancar un apoyo que empezó a fraguarse antes incluso de que cogiera el AVE a la capital hispalense, cuando los de Abascal leyeron las fuertes críticas de todos los medios a su órdago lanzado en la jornada previa.

Según explican al Confidencial Digital dirigentes nacionales del PP, Vox “se dio cuenta de la metedura de pata” cometida hace 48 horas, cuando presentó a los populares 19 exigencias “absolutamente inasumibles” para el PP.

Una vez comprobada la crítica reacción unánime de periódicos, radios, televisiones y digitales a esas “propuestas”, Santiago Abascal y Javier Ortega Smith “eliminaron todas las líneas rojas” y, tras la nueva reunión en Sevilla con Teodoro García Egea, se llegó a un acuerdo de investidura. Todo ello, afirman desde Génova, porque “Vox se ha visto obligado a rectificar a toda velocidad”.

Una mala estrategia...

Los altos cargos del PP consultados por este diario explican que, hasta el pasado martes, nada se había hablado sobre cambiar el Día de Andalucía o la devolución exprés de 52.000 sin papeles, dos de las 19 exigencias que Vox hizo públicas por sorpresa una vez iniciada la reunión entre García Egea y Ortega Smith en la sede nacional del partido.

La estrategia de los de Abascal sorprendió al PP, que no esperaba un movimiento así de Vox: “Todo lo que difundieron por Twitter, lo podían haber dicho únicamente en la reunión, pero no hacerlo público. Entre otras cosas porque, al no conseguir lo que piden, se arriesgan a quedar retratados”. Como así ha sido.

El farol, de hecho, le salió mal a Vox: “Todos los medios censuraron su actitud y ellos se asustaron. Tuvieron un calentón al ver que Ciudadanos no quería sentarse con ellos y vinieron fuertes, pero apenas unas horas después pasaron de hablar de exigencias a definirlas como propuestas, y querían que el acuerdo se cerrase cuanto antes”.

… de la que el PP sacó partido

Un viraje que desde el PP supieron aprovechar “apretando” a los de Abascal en las conversaciones del miércoles: “Se les recordó que ya existe un acuerdo de gobierno con Ciudadanos que ellos pueden apoyar o no, pero no pueden modificarlo porque ellos van a ser oposición y no van a entrar en la Junta de Andalucía”.

Además, se les insistió en que “sería una oportunidad perdida que no hubiera gobierno del cambio en Andalucía y que ellos serían los responsables”.

Después de estas advertencias, Teodoro García Egea transmitió a Javier Ortega Smith en Sevilla el siguiente mensaje: “Primero apoyadnos en la investidura, y después negociamos vuestras medidas en el Parlamento”.

En ese sentido, el secretario general del PP dejó a las claras que cualquiera de las propuestas planteadas por Vox en la jornada previa “deben debatirse en sede parlamentaria. Y siempre bajo el amparo constitucional, podemos llegar a acuerdos”.

Sanidad, Educación, Canal Sur...

Entre las exigencias de Vox que el PP está abierto a negociar una vez que Juanma Moreno sea investido, está la posibilidad de devolver las competencias de Educación y Sanidad al Estado. Desde Génova afirman que cabe un acuerdo en ese sentido, “aunque con matices”, pero insisten en el mensaje de García Egea a Ortega Smith: “Hay que hablarlo en el Parlamento”.

Otra de las peticiones de los de Abascal que los populares también quieren llevar a la Cámara autonómica es la transformación de Canal Sur. En un primer momento, Vox propuso su eliminación, aunque en los últimos días han ido rebajando su posición al respecto.

Además, tal y como recoge el documento del acuerdo entre ambas formaciones, el PP impulsará desde la Junta la reducción del impuesto de sucesiones, la creación de una Consejería de la Familia, y defenderá el cumplimiento de la ley en materia de inmigración.

Los populares rechazaron rotundamente incluir en el pacto la devolución exprés de 52.000 sin papeles, tal y como exigía Vox. Por eso se optó por hablar de “cumplir la legislación vigente” en materia de inmigración.

Por último, el PP también se negó a cambiar el Día de Andalucía y a derogar la ley de violencia de género, las dos exigencias que más se criticaron, tanto a nivel interno como externo, después de que Vox las hiciera públicas el pasado martes.