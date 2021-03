El PP avisó hace tres meses a Toni Cantó de que debía empadronarse en Madrid

Toni Cantó crea el primer problema al PP. El equipo de Isabel Díaz Ayuso, con el que el ex dirigente de Ciudadanos lleva manteniendo conversaciones desde hace cuatro meses, le advirtió de ese requisito, que no se materializó, lo que hubiera evitado los problemas que han surgido ahora para integrarle en la candidatura.

Ahora, el PP de Madrid no puede da por cerrada la inclusión de Toni Cantó en la lista electoral de Isabel Díaz Ayuso hasta que no revise si el ex diputado de UPyD y Cs cumple con los requisitos que marcan la ley electoral nacional, la regional y el estatuto de autonomía.

El actor sigue figurando en el censo de Valencia, y aunque ha afirmado que se empadronó en Madrid “hace unos días”, no cumpliría el requisito de haberlo hecho antes del 1 de enero, como establece la ley electoral estatal.

El vídeo del día Toni Cantó formará parte de la lista de Ayuso como independiente

El PP espera solventar cualquier problema acogiéndose ante la Junta electoral provincial a una excepción prevista en la normativa regional, que permite incluir en las listas a candidatos que no estuvieran en el censo por un error administrativo.

En plena ‘operación Lorena Roldán’

Hay que recordar que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido una de las voces que, con más firmeza, y tomando la delantera, ha defendido la fusión entre PP y Ciudadanos.

Hasta el punto de que las conversaciones con Toni Cantó se remontan a la época en la que el PP catalán lanzó la ‘operación Lorena Roldán’ para fichar a la entonces líder de Cs en Cataluña como número dos en la lista de los populares para las elecciones del 14 de febrero.

El PP de Madrid hizo lo mismo en aquel momento con Cantó, según ha podido confirmar Confidencial Digital por fuentes conocedoras de las negociaciones.

En el equipo de Ignacio Aguado reconocen también que habían detectado desde ese momento movimientos de aproximación, o de un mayor entendimiento con la presidenta madrileña de miembros de Cs, incluido el propio Cantó.

Recuerdan que, el pasado 21 de diciembre, Isabel Díaz Ayuso se desplazó hasta el despacho de la entonces consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, para mantener un almuerzo distendido con ella, al que también se sumó Toni Cantó, según reveló La Razón.

Fue advertido sobre el empadronamiento

Las fuentes consultadas por ECD explican a ECD que en ese encuentro privado se fraguó la buena relación que ha culminado, tres meses después, con el fichaje del primer independiente de las listas del PP.

Toni Cantó siempre ha defendido que su salida de la formación naranja la decidió por la moción de censura en Murcia, pero el encuentro con la propia Ayuso pone de manifiesto que el actor planeaba ya su acercamiento al PP antes de finales del año pasado.

De hecho, Confidencial Digital ha podido saber también que en esos primeros contactos con el PP se advirtió al entonces diputado en las Cortes valencianas de que, si quería ir en la lista electoral de Díaz Ayuso, debía estar empadronado en Madrid, porque así lo estipula tanto la Ley Electoral de la Comunidad como la LOREG (la norma nacional).

El artículo 3 de la Ley electoral de la Comunidad de Madrid exige para ser elegible estar empadronado en algún municipio madrileño. Cantó era diputado en las Cortes Valencianas hasta el pasado 17 de marzo, cuando formalizó la renuncia a su acta.

Preparado también para un adelanto electoral

En el PP de Madrid reconocen ahora que Díaz Ayuso llevaba tiempo planteándose el adelanto electoral, que había sido frenado por Pablo Casado en varias ocasiones, pero que Génova apoyó finalmente el pasado 10 de marzo para evitar una moción de censura contra la presidenta madrileña como la registrada en Murcia, finalmente fallida.

Ahora, admiten también que la advertencia a Cantó con el empadronamiento es un indicador de que ese escenario podía precipitarse en cualquier momento y de la necesidad de que el dirigente de Cs estuviese preparado para esa eventualidad, antes incluso de finales del año pasado, para evitar ahora las dudas sobre su candidatura.