El PP busca una foto de Zapatero en un mitin para proclamar que “vuelve ZP”

Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero no coincidirán en un ningún acto de la campaña para las generales. Aunque en un principio se especuló con la posibilidad de que el ex presidente pudiera aparecer en el mitin que ofreció el actual líder del PSOE en León el pasado 9 de abril, Rodríguez Zapatero no acudió finalmente a este acto.

Sólo cerrará la campaña de los socialistas castellanoleoneses en León el día 26 junto al líder del partido en esta comunidad, Luis Tudanca.

Los asesores del candidato socialista consideran que su imagen junto a la de Zapatero no le beneficia electoralmente, e incluso aseguran que el propio ex presidente del Gobierno entiende que su papel en la gestión de la crisis económica en la reforma del artículo 135 de la Constitución supone todavía un lastre para el PSOE.

El PP busca la imagen de ZP en un mitin

Pues bien. Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes próximas a la campaña del PP, el equipo de Pablo Casado busca precisamente esa instantánea para movilizar a los suyos al grito de “¡Ojo, que vuelve Zapatero!”.

El equipo electoral de los populares está siguiendo la caravana del PSOE para obtener esa imagen, con la que contraponer el proyecto de Casado frente al que representa Pedro Sánchez, considerado por algunos dirigentes en Génova como “Zapatero 2”.

“Con Sánchez, vuelve ZP y la recesión”

Hace unas semanas, Pablo Casado aseguró que con el PSOE, España siempre ha entrado en recesión, y para ello se trasladó al año 96 con Felipe González, sobre quien reconoció tener “cierto respeto intelectual” por su postura ante Venezuela.

También se remontó a 2011 con José Luis Rodríguez Zapatero: “Tuvo que adelantar las elecciones, como ahora Pedro Sánchez, porque ya sabía que nos iban a intervenir”, lanzó el líder de los populares. Y ahora, en 2019, “con más desempleo, más déficit, más deuda pública...”, añadió.

Así, el líder del PP ha centrado el tiro contra un hipotético Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias porque es “una aventura que España no puede pagar”.

“No podemos pagarlo. Si llegan al gobierno los comunistas de Podemos tendremos otra recesión (...) como las que dejaron Felipe González y Rodríguez Zapatero”, ha insistido en las últimas semanas, tras recordar que el Banco de España ha cifrado en unos 12.000 millones de euros el desvío en el déficit con las medidas del Ejecutivo de Sánchez.

En los últimos meses, la economía española ha vuelto a experimentar un cambio a peor coincidiendo con el desembarco del PSOE en La Moncloa. De ahí, la consigna en el Gobierno de que el fantasma de la recesión no irrumpa con fuerza en los debates de la campaña.

Las cifras de crecimiento, la evolución de la industria, la creación de empresas, la creación de empleo privado o los índices de confianza de los consumidores refuerzan la tesis de que estamos ante un cambio de ciclo que, dependiendo de las políticas que se apliquen, supondrá un enfriamiento o incluso el preludio de una nueva crisis.