Feijóo ha trasladado a Juan Carlos I que tiene listo un plan para su vuelta a España

La muerte y los funerales de Isabel II suscitaron en España, hace unos meses, un discreto debate político: ¿Qué ocurre si Juan Carlos I fallece fuera de España? Un asunto que se estudia desde hace tiempo en Zarzuela. El PP comenzó a movilizarse entonces, y ha trasladado al rey emérito que tiene un plan para su regreso dentro de un año.

En el entorno de Felipe VI se considera que don Juan Carlos, cuando se produzca el fallecimiento, debe ser despedido como rey y en España. Y ese es también el convencimiento que existe en la dirección del PP, así como en una parte del PSOE.

Plan de vuelta de Juan Carlos I

En público, el Partido Popular ha eludido posicionarse sobre la vuelta del rey emérito a España. Pero en el entorno de Alberto Núñez Feijóo apoyan el regreso de don Juan Carlos, porque entienden que “puede entrar o salir de España cuando quiera” una vez se ha producido el archivo de las causas judiciales.

Defienden, además, que residir en España –nunca en La Zarzuela-, o al menos en Portugal, evitaría que el rey emérito pueda morir lejos de su país. Se tiene en cuenta ahora el precedente del rápido empeoramiento que experimentó Isabel II apenas unos días antes de su muerte

Se trata de un planteamiento que desde Génova han hecho llegar ya a don Juan Carlos y a su entorno, según confirman a Confidencial Digital dirigentes del PP próximos a Feijóo.

Feijóo, al tanto del rey emérito

El líder del PP calificó de “oportuno, adecuado y lógico” que Juan Carlos I asistiese el pasado mes de septiembre, en Londres, al funeral de Isabel II, al que también acudió Felipe VI. Remarcó que, “ante la invitación explícita de la Casa Real Británica”, la respuesta del rey emérito debía ser “sí”.

Desde el Partido Popular, Núñez Feijóo está siguiendo con especial atención todas las novedades que afectan al rey emérito, según revelan a ECD personas de su entorno.

El líder popular PP defiende la libertad que tiene don Juan Carlos para volver a España, y critica la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez, que no muestra el menor interés por su vuelta. Al contrario, el regreso ha sido cuestionado por los ministros del PSOE y Unidas Podemos cada vez que se ha puesto encima de la mesa.

“España es su casa”

Confidencial Digital ha podido confirmar, por fuentes de Génova, que Núñez Feijóo está dispuesto a poner en marcha la vuelta de Juan Carlos I a España “al día siguiente” de convertirse en presidente del Gobierno; lógicamente, siempre en coordinación y guardando los tiempos que marque La Zarzuela.

En su opinión, prohibir, por parte del Gobierno, el retorno de don Juan Carlos es “una tremenda falta de humanidad”.

No comprende que Pedro Sánchez ponga obstáculos constantemente, pese a que el rey emérito ha manifestado que ese es su deseo. “¿Por qué no va a poder venir un español a España? Es su casa”, comenta Feijóo en privado.

No le parece “razonable” seguir manteniendo que “un ciudadano que no tiene causa pendiente alguna, y que además ha sido rey de España durante varias décadas, no pueda regresar a su país”.

Absolutamente al margen

En el entorno del líder popular revelan que el Gobierno ha mantenido al presidente del PP absolutamente al margen de cualquier información sobre la situación de Juan Carlos I, y en ningún momento le ha preguntado su opinión.

No se contó para nada con Pablo Casado cuando se ‘negoció’ su salida de España, en agosto de 2020, ni se preguntó a Feijóo, líder de la oposición, sobre el regreso a través de Sanxenxo el pasado mes de mayo.

Tampoco se hizo con motivo de la asistencia al funeral de Isabel II. “En este tema, pese a que es una cuestión de Estado, hacen lo que les da la gana”, protesta en privado el líder del PP.

Encontrarle una residencia

Un problema, que no se oculta en Génova para la vuelta de don Juan Carlos a España, sea temporalmente o sea de una forma definitiva, como él decida, es que hay que buscarle un lugar adecuado donde pueda vivir. El chalet de Pedro Campos en Sanxenxo no puede ser una solución definitiva.

Es preciso encontrarle un sitio apropiado, por la vía de comprarlo, alquilarlo, que se lo preste alguna persona de su confianza... Y aún no se ha dado con la solución.

Tiene que ser una residencia que reúna condiciones adecuadas, con un mínimo de seguridad, pero también, como se ha escuchado a personas con acceso a La Zarzuela, “con un mínimo de decoro institucional”.

En resumen, que allí esté amparado y que “no sea un circo en la calle”, como ocurrió en su última vista a Sanxenxo.

Se le ha prohibido volver en Navidad

En Moncloa se oponen a un retorno de don Juan Carlos, tras el “circo” –así lo califican- de la visita a Sanxenxo, en mayo, que ha llevado a mantener al rey emérito alejado de España desde entonces.

Tal como se ha contado en estas páginas, don Juan Carlos había planteado a La Zarzuela la posibilidad de pasar la Navidad en España, y la respuesta recibida fue una negativa, con lo cual permanece en el exilio de Abu Dabi.

Insisten en que la última palabra sobre esta operación de acercamiento la tiene el rey Felipe VI, como ocurrió con la decisión sobre la presencia de don Juan Carlos en el funeral por Isabel II.

Moncloa prefiere mantenerle lejos

No obstante, la preferencia del Gobierno es mantenerle alejado. En el marco de la inauguración del AVE Madrid-Murcia, la semana pasada, la petición de don Juan Carlos de viajar a España fue abordada por el rey en un aparte con el presidente del Gobierno.

El monarca planteó la opción de un viaje de su padre a España, no en Navidad, sino ya en enero, concretamente después de la fiesta de Reyes. Y ahí se produjo un desencuentro.

Tal y cómo se reveló en ECD, se desarrolló una tensa conversación, en la que la respuesta de Pedro Sánchez fue contundente y tajante: “Tiene que dar explicaciones y pedir perdón a los españoles”.

Felipe VI argumentó que el rey emérito “no ha sido condenado”, y que recientemente le han reconocido su inmunidad en el Reino Unido, y que por tanto no hay motivo para una prohibición.

“Ahora debo pensar en mi entierro”

“El entierro de mi padre fue muy bonito. Mientras tanto, tengo que pensar en el mío”. Esta confesión de Juan Carlos I aparece recogida en el libro ‘Mi Rey caído’ (Stock, 2021) que la escritora francesa y amiga del rey emérito, Laurence Debray, publicó en octubre del pasado año.

La conversación tuvo lugar después de la muerte del Duque de Edimburgo, el esposo de la Reina Isabel, que se había producido unos meses antes. Don Juan Carlos confesó a la escritora que se había “emocionado” viendo los funerales de su primo desde su exilio en Abu Dabi, un entierro “soberbio, realmente muy emocionante y elegante”.

Confidencial Digital ha podido saber, por fuentes conocedoras de los contactos, que, tras la muerte de Isabel II, esta confesión, que hasta ese momento no había provocado ningún movimiento político, puso el debate encima de la mesa del PP, que lleva varios meses diseñando el plan para la vuelta de don Juan Carlos.

Regreso en caso de enfermedad grave

Tal y cómo contó ECD hace unos meses, Juan Carlos I tiene acordado con su hijo, Felipe VI, el regreso definitivo a España en el caso de tener que someterse a un tratamiento por enfermedad grave, o a una intervención de urgencia que comprometa seriamente su vida.

Desde su juventud, han sido muchas las ocasiones en las que ha pasado por “el taller”, como el rey emérito suele referirse al quirófano. En sus 84 años, los cirujanos le han tratado una apendicitis y dos lesiones provocadas por su afición al deporte en los años ochenta, en la pelvis y en la rodilla derecha.

En 2010 fue intervenido por un nódulo en el pulmón derecho, y lo mismo en 2011, tras romperse el tendón de Aquiles del pie izquierdo. Juan Carlos I se sometió en 2019 a una cirugía de corazón para evitar riesgos coronarios que le ocasionas en enfermedades cardiovasculares.

Deseo de ser tratado en España

El rey emérito ha trasladado a su hijo el deseo de ser tratado médicamente en España, si se produce una situación especialmente delicada para su salud.

Es una petición que ha planteado animado por algunos de sus amigos, con los que no ha perdido el contacto en los dos años que lleva residiendo en Abu Dabi.

Esas personas le han argumentado que, aunque “está bien de salud y mantiene cierta libertad de movimientos”, sería “lamentable” que muriera en el país del Golfo Pérsico en vez de en España.

Se trata de una idea que ha convencido a don Juan Carlos, y a la que su hijo no ha puesto ninguna objeción.