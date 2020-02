El PP impone la ley del silencio a sus dirigentes para que no se frustre el pacto con Cs

El Partido Popular quiere cuidar mucho su pacto con Ciudadanos. Sobre todo después de que la gestora del partido haya aceptado una posible alianza electoral en Cataluña, País Vasco y Galicia.

Y es por ello que Casado ha pedido a sus dirigentes políticos que actúen con la mayor prudencia posible. Por eso, Génova ha dado instrucciones de que no concedan entrevistas en radios y televisiones para evitar preguntas sobre candidatos y listas.

Y es que, a día de hoy, el PpdeG ve innegociable otra candidato para Galicia que no sea Alberto Núñez Feijóo -que confía en repetir la mayoría absoluta-. Sin embargo, en Cataluña y en el País Vasco no está tan claro.

Por eso, los populares están dispuestos a buscar con Ciudadanos candidatos de consenso en estas dos comunidades autónomas.

Para prevenir posibles filtraciones y así no frustrar las negociaciones con Ciudadanos, Casado ha sido claro: hay que evitar que los dirigentes concedan entrevistas para esquivar preguntas incómodas. Como por ejemplo, un candidato alternativo a Alfonso Alonso en el País Vasco si Cs lo vetara.

No obstante, los partido seguirán anunciando ruedas de prensa y encuentros acordados con los medios de comunicación para seguir informando.

La estrategia de Arrimadas

La gestora de Ciudadanos ha apoyado la estrategia de Inés Arrimadas, de explorar alianzas “transversales constitucionalistas” para las tres comunidades que celebran elecciones este 2020.

Esta propuesta es para los tres territorios. No obstante, Ciudadanos no descarta terminar cerrando un acuerdo en Cataluña y en el País Vasco si Feijóo insiste en su negativa.

Alfonso Alonso en el País Vasco...

La secretaria general del PP Vasco, Amaya Fernández, aprovechó la rueda de prensa del pasado día 5 en Bilbao, para asegurar que Alfonso Alonso es “el mejor” para liderar el constitucionalismo en Euskadi en las próximas elecciones autónomicas.

“Es el mejor de entre todos nosotros. Estoy convencida de que, en breve, se formalizará la candidatura de Alfonso Alonso”, añadió Fernández.

... y Lorena Roldán en Cataluña

Ciudadanos también quiso respaldar a Lorena Roldán, actual líder del partido de Cataluña, como candidata de esta 'coalición constitucionalista' ya que ganó el pasado mes de julio las primarias para ser la candidata a la presidencia de la Generalitat.

Sin embargo, Cs no plantea como innegociable que la cabeza de lista sea Roldán. Y es que fuentes del partido sostienen que “no van a hablar de nombres cuando no han empezado ni las negociaciones”.