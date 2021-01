El PP ofreció a Manuel Valls incorporarse a su candidatura para las elecciones catalanas

El Partido Popular de Cataluña propuso a Manuel Valls participar en sus listas de cara a las elecciones autonómicas al Parlament, que se celebrarán salvo imprevistos el próximo 14 de febrero. La formación encabezada por Alejandro Fernández realizó la oferta tras certificar la negativa de Ciudadanos a participar en una coalición electoral, como sí ocurrió en los pasados comicios al Parlamento Vasco. Así lo explica Eva Parera, número tres de las listas del PPC y compañera de Valls en su agrupación Barcelona Pel Canvi en el ayuntamiento de la Ciudad Condal.

"[Fernández] quería abrir su lista a gente de la sociedad civil e imitar lo que hicimos nosotros en las municipales", resume Parera. Se refiere a los tres síes de su formación durante la relección de Ada Colau, destinados a impedir la victoria del independentismo en el consistorio y que permitieron que los comunes conservasen la alcaldía durante un segundo mandato. "El fin del procés lo empezamos nosotros el día de las elecciones municipales de Barcelona", recalca.

Parera, que conservará su concejalía junto a Valls en la sede de la Plaza de Sant Jaume, asegura que mantuvo contactos informales con el líder del PPC desde su entrada al Ayuntamiento. "Cuando se certifica la defunción de Cataluña Suma nos ofrecen incorporarnos a los dos", afirma.

Fuentes del Partido Popular se muestran prudentes a la hora de confirmar los contactos con el ex-ministro francés. "Se planteó pero nunca hubo un ofrecimiento al 100%. Al final se apostó por Eva Parera, ya que Valls mantiene una fuerte vinculación con Francia", aducen desde el partido. Pero el ofrecimiento, según la versión de la número 3 en las listas populares, siempre fue conjunto aunque Valls rechazase incorporarse. "[Valls] me dijo que adelante si consideraba que podía, pero que él no se podía sumar porque siempre había mantenido que no participaría en las autonómicas", explica Parera.

La obsesión del político franco-catalán, según su compañera, es impedir que el PSC consiga formar gobierno con Esquerra Republicana tras los resultados del 14F, y por ello le animó a incorporarse a las filas populares para "ayudar". Las encuestas publicadas tras los últimos movimientos de los partidos -con la aparición del ministro Salvador Illa como candidato- apuntan a esa posibilidad. La candidata rechazó a principios del año pasado presentarse sin Valls a las elecciones al Parlament en esta entrevista de Tot Barcelona: "Me han llegado cantos de sirena de muchos sitios, pero siempre he dicho que si entro al Parlament será de la mano de Manuel Valls, y por tanto haremos el proyecto juntos", declaraba entonces.

Hoy se presenta en solitario pero sin afiliarse al PPC ni romper con Barcelona Pel Canvi, tras pasar ocho años por diferentes espacios de la antigua convergencia catalana, dividida en tres formaciones que se enfrentarán en las próximas elecciones. Se desconoce si todas las piezas están colocadas en el tablero electoral. Ayer se hacía público otro fichaje: la periodista Anna Grau como número dos de Ciudadanos. Cualquier cosa, a excepción del fichaje de Valls, puede suceder en la carrera hacia el Parlament.