El PP pide a sus dirigentes que “dejen de hacer el ridículo” con las bromas de la corbata de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez suscitó el pasado viernes la última polémica de este verano, al destacar en una rueda de prensa que "no llevo corbata; eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido a los ministros y ministras, a todos los responsables públicos y al sector privado, que no utilicen la corbata".

Esto ha provocado una oleada de mensajes en Twitter criticando las palabras del presidente Sánchez. Algunos usuarios apuntan que es una "medida poco seria" y dudan de su eficiencia.

Confidencial Digital ha podido saber que la dirección del Partido Popular ha tomado nota de situaciones anteriores, y por ello ha advertido a los dirigentes que "dejen de hacer el ridículo y no suban nada a redes sociales porque no somos un meme".

Este asunto recuerda a cuando el PP de Casado se burló de las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las chocolatinas o la carne producida en granjas intensivas. No pocos dirigentes del Partido Popular se burlaron de Garzón subiendo fotos a Twitter atacando al Gobierno.

El entonces responsable de redes sociales del PP, Ismael Sirio López, publicó una foto en la que se le veía comiendo una tableta de chocolate Nestlé y en la mesa se podía ver una caja de Chips Ahoy!, varios donuts de chocolate, dos huevos Kinder y un zumo de naranja. Lo acompañaba con el siguiente mensaje: "Que dice Alberto Garzón que va a prohibir nosequé".

Ahora, con las palabras de Sánchez sobre evitar el uso de corbatas para ahorrar aire acondicionado, se ha repetido el fenómeno. Por ejemplo, la diputada de Vox en la Asamblea de Madrid Ana Cuartero publicó un selfie en Twitter con una corbata y el mensaje "Vamos esas corbatas!".

El cantante José Manuel Soto también tomó partido en esta polémica: "No he usado corbata jamás en verano y tampoco mucho en invierno, pero a partir de ahora la voy a llevar hasta en el gimnasio...".

"Política para adultos"

Desde que se hizo con el liderazgo del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha insistido en que los políticos deber ser serios y "hacer política para adultos", y ese es el camino que ha marcado en su partido para tratar de ganar las próximas elecciones generales.

Por ello, la dirección del PP tiene decidido no entrar en el juego fácil de las redes sociales para hacer política ya que según fuentes del PP "no queremos ser un meme, y queremos ser la principal alternativa para las generales".

Mensajes útiles para debilitar al Gobierno...

Desde este nuevo PP se pide que los mensajes sean "claros y contundentes para debilitar al gobierno", y "centralizar el voto de la derecha". Las encuestas apuntan que el objetivo se está consiguiendo, pero aún queda más de un año para las elecciones generales.

De esta manera, el partido está dejando de hacer política a través de las redes sociales.