El PP sale en defensa de las infantas Elena y Cristina: “No le han quitado la vacuna a ningún español”

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha opinado que si las infantas Elena y Cristina se vacunaron en los Emiratos Árabes "es un asunto personal" y que en cualquier caso "no le han quitado la vacuna del coronavirus a ningún español".

Por tanto, ha argumentado, "no ha habido ningún perjuicio a los españoles como consecuencia de que las infantas se hayan vacunado en Abu Dhabi", al contrario que con "todos aquellos que se han colado en la vacunación aprovechándose de sus cargos públicos".

A juicio de Almeida "no conviene mezclar a la monarquía con el debate que pueda suscitar esto", dado que "desde 2014 las infantas no son Familia Real sino familia del rey", y por ende "no es una cuestión de la monarquía ni de ejemplaridad de la monarquía, es una cuestión estrictamente privada".

El vídeo del día Se amplía la cuarentena a pasajeros que llegan a España para controlar cepas