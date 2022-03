Feijóo mantendrá la sede del PP en la calle Génova

Pablo Casado se propuso hace más de un año que el PP abandonara la sede nacional en la calle Génova. Con esa medida, el presidente trataba de romper con el pasado del partido vinculado con casos de corrupción. Ahora, Alberto Núñez Feijóo, llamado a liderar la nueva etapa, ha decidido cancelar la mudanza y continuar en el mismo sitio.

La noticia de que se proponía abandonar Génova, y que pilló por sorpresa a numerosos dirigentes del PP , fue anunciada por Casado el 16 de febrero del año pasado, en el comité ejecutivo convocaron para analizar la debacle en las elecciones catalanas celebradas dos días antes.

La decisión vino precipitada por la presión mediática que estaba provocando en aquel momento el juicio por la presunta ‘caja B’ del partido, y se tomó solo entre el secretario general, Teodoro García Egea, y el propio Pablo Casado.

“Cambiaremos la sede de ubicación, pues considero que no debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando en los tribunales”, afirmó Casado, que añadió que “la dirección nacional no va a dar más explicaciones que correspondan al pasado y conductas individuales. No nos lo podemos permitir. El coste electoral es tremendo y tenemos que preocuparnos por nuestro futuro”, justificó.

Feijóo se replantea la salida de Génova

Ahora, fuentes próximas a Alberto Núñez Feijóo cuentan a Confidencial Digital que el líder gallego ha decidido mantener la sede del PP en el edificio de la calle Génova. “La culpa de no ganar elecciones no es de cuatro paredes”, ha respondido a los dirigentes que le han preguntado por este asunto.

Explica que es consciente de que, en el pasado, ha habido capítulos, y actitudes, que han puesto le sede del PP en la diana mediática. No obstante, considera que no por eso el partido debe renunciar a la que ha sido su casa durante casi 40 años. “Fue en aquel momento un calentón de Casado”, cuentan que ha comentado.

Núñez Feijóo considera que su primer y urgente reto es “coser las costuras del partido”. Cerrar las profundas heridas que ha dejado esta crisis interna y recomponer la proyección electoral del PP, erosionada por esta guerra.

En ese sentido, desde su equipo recuerdan que el presidente gallego ha afirmado, en muchas ocasiones, que “hay que estar orgulloso del pasado del PP”. Génova 13, añaden, “forma parte de nuestra historia y, por eso, el nuevo presidente apuesta por mantenerla”.

El PSOE no abandonó Ferraz por Filesa

En el equipo de Feijóo defienden también que el PSOE no abandonó Ferraz por la financiación ilegal de Filesa, ni Podemos hizo lo propio tras la imputación de varios dirigentes.

También recalcan que, “si cada vez que una empresa, organización o un partido tienen problemas con algunas personas o dirigentes, se tienen que ir del lugar que ocupan, igual no quedaba en España ninguna sede”, bromean no sin cierta sorna.

Orden de paralizar la búsqueda

El PP de Casado apostó por abrir un concurso para elegir los asesores que se encargarían de la compraventa de la sede de Génova. Seis consultoras inmobiliarias (Colliers, KPMG, CBRE, Savills Aguirre Newman, Knight Frank y JLL) presentaron su candidatura para dirigir la operación, que se antojaba como la más mediática en el sector en los últimos años.

Colliers recibió el encargo de realizar el cambio de ubicación. La empresa canadiense tenía que buscar nuevas oficinas, en régimen de compra o alquiler, que cumplieran con los requisitos impuestos por Casado, y debía a su vez encontrar un posible comprador o arrendatario interesado en el actual edificio.

También estaba trabajando en ello el despacho de abogados Ashurst, que se encargaba de la asesoría legal inmobiliaria.

Una apuesta personal de Casado

Fuentes de la dirección provisional del PP recuerdan a ECD que la operación de cambio de sede era una apuesta personal, “un empeño de Casado y Teo”, llamada a convertirse en hito de su mandato y marca de identidad frente a la imagen de comisiones ilegales del pasado.

Todo hacía indicar, además, que la operación se realizaría rápidamente. En aquel momento, la propia cúpula del PP aseguraba que la intención era que la mudanza se produjera “lo antes posible”.

Tras la salida de Rajoy del PP

La idea de vender la sede nacional del partido, situada en el número 13 de la calle Génova de Madrid, surgió ya en plena campaña de las primarias del PP en 2018.

Su impulsora fue Soraya Sáenz de Santamaría, pero ni María Dolores de Cospedal ni Pablo Casado la descartaron. Una vez proclamado el nuevo presidente, parecía que el proyecto se había paralizado, pero no era así.

Las noticias sobre reuniones entre Cospedal y José Manuel Villarejo mantenidas en Génova resucitó una propuesta que se daba por amortizada. Hasta tal punto, que en la ejecutiva nacional alguno cambió su postura inicial.