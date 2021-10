Primera gran rebelión de periodistas contra el nuevo equipo de Comunicación de Moncloa

Primera rebelión de periodistas de los “medios no habituales”, bautizados así por la propia Secretaría de Estado de Comunicación, contra el nuevo equipo de Prensa de Moncloa. El grupo está integrado por un total de 65 medios de comunicación locales, regionales, especializados, pequeños y grupos editoriales de diversa dimensión.

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de la iniciativa, la movilización responde a la decisión de la Secretaría de Estado de Comunicación y la Portavocía del Gobierno de anular la integración en las ruedas de prensa de los Consejos de Ministros de las intervenciones por ‘streaming-online’ de este grupo de medios.

Critican que, en medio de un proceso de digitalización de las empresas por el que ha apostado el propio Ejecutivo, es inaceptable que una de las iniciativas más interesantes en el sector de la Comunicación, desarrolladas por Moncloa durante la pandemia por Miguel Ángel Oliver, se anule para dejar de dar voz a periodistas que representan a millones de lectores, oyentes y telespectadores de todos los rincones de España.

Destacan que los grandes medios, a excepción de las televisiones nacionales, no llegan a toda la población. Por ello, han solicitado una reunión con el nuevo secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, y con la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, a quienes han enviado también un documento de protesta.

Señalan directamente a la portavoz

En el escrito aseguran que no entienden ni aceptan que el presidente de un Gobierno que ha apostado en su última remodelación por incluir en su Ejecutivo a personas de la política municipal, como es el caso de la propia portavoz, quieran anular la opción de preguntar en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros a periodistas que conocen de cerca qué importa realmente a los ciudadanos que viven en esos municipios. “Hay más vida, también política, además de en Madrid y Barcelona”, destacan.

Añaden que una portavoz del Gobierno, que viene del mundo municipal, no puede creer que las preguntas de los medios no habituales no van a estar a la altura de la respuesta de un miembro del Gobierno de España.

Resaltan, que entre estos medios se encuentran veteranas y veteranos periodistas, con muchos años de trayectoria, que están a la misma altura profesional que cualquier otro y otra periodista de los grandes medios que cada martes acuden presencialmente al Consejo de Ministros.

Lo mismo ocurre con medios más pequeños o los especializados. Es más, entre este grupo explican que hay periodistas y medios que han publicado exclusivas de las que luego se han hecho eco el resto de medios nacionales.

“Porque no existen periodistas pequeños, sino periodistas, que eligieron una profesión que les apasiona y la viven las 24 horas del día los 365 días del año. La noticia nace en cualquier momento y lugar”, reivindican.

Moncloa incumple su promesa

Por si fuera poco, insisten en que los 65 medios que integran el grupo recibieron el compromiso explícito de este Gobierno, al margen de quien ocupe ahora el cargo en la Secretaría de Estado de Comunicación y en la Portavocía del Gobierno, de que “las ruedas de prensa online del Consejo de Ministros llegaron para quedarse”.

Si bien es verdad que en el confinamiento todos los medios tuvieron que optar por este sistema, entienden ahora que cualquier medio, que no dispone de medios ni personal para desplazar a un periodista a Moncloa todos los martes, tiene derecho a preguntar en el Consejo de Ministros. “Los derechos a preguntar e informar son intrínsecos a nuestro sector y profesión”, recuerdan.

Una entrevista a Pedro Sánchez

Consideran también que ha llegado el momento de que, no sólo en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, este grupo de medios reciba otra consideración desde un Gobierno que se presenta ante la opinión pública como “el Gobierno de todos”, como muchas veces ha insistido incluso en público el presidente Pedro Sánchez.

Por ello, han solicitado también iniciativas desde la Secretaría de Estado de Comunicación para que las entrevistas a Sánchez no las realicen siempre los mismos cinco ó seis medios, para que después sus declaraciones sean volcadas en el resto de la prensa.

Como grupo profesional, explican que están dispuestos a negociar una entrevista al presidente que sea realizada por cuatro de los periodistas que representan a los “medios no habituales” y publicada a la vez en toda la prensa que forma parte de este grupo.

También reclaman seguir formando parte de los ‘off the récord’ de Moncloa, con la misma discreción y profesionalidad que tiene cualquier otro profesional de los que acuden presencialmente cada martes al Consejo de Ministros.

Recuerdan que este grupo de medios no habituales ha estado al pie del cañón durante toda la pandemia, apostando por dar visibilidad a un Gobierno y a unos ministros a los que los golpes les venían por todas partes.

Reivindican la lealtad y la rigurosidad con que han sido lanzadas desde este grupo las preguntas al propio presidente y a cualquiera de los ministros. “Era un momento para sumar. Y así lo hicimos”, explican.

El reconocimiento de la anterior portavoz

Por esa labor, recuerdan, recibieron en su momento el agradecimiento de muchos ministros y de la propia Secretaría de Estado de Comunicación.

Fue incluso la ministra portavoz en aquella época, María Jesús Montero, -todavía hoy miembro del Gobierno de España-, la que insistió en directo en un Consejo de Ministros, cuando se comenzaba a asistir de nuevo presencialmente a la rueda de prensa de los martes, que “las preguntas online vienen para quedarse”.