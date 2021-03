Los profesores amenazan a Ayuso con ir a los tribunales si suspende las clases el 4-M por las elecciones

La Comunidad de Madrid afronta unas elecciones insólitas el 4 de mayo al ser anticipadas por primera vez en la historia de la región, y coincidir además en un día laborable, martes. Los docentes han comenzado a movilizarse tras conocer la intención de la Consejería de Educación de suspender las clases esa jornada por los comicios.

Desde la primera legislatura de la Asamblea de Madrid (1983-1987) todas las elecciones a la Presidencia de la Comunidad de Madrid se han celebrado en domingo, excepto en los comicios de 1987.

Hasta este lunes, la Comunidad de Madrid no había aclarado si el 4 de mayo habría clases en los colegios. Aunque todavía no es una decisión definitiva, el portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, afirmó en TVE que es “probable” que no haya jornada escolar el día de las elecciones.

El vídeo del día Desarticulado un falso centro de seguridad privada en Madrid

“Va a ser muy difícil compatibilizar el desarrollo e las elecciones con el desarrollo de la docencia”, señaló, después de recordar que la decisión definitiva sobre la cancelación de las clases la toman las “autoridades electorales”.

Ossorio propuso que una opción viable para ese día sería “la educación a distancia”, aunque descartó después esa posibilidad porque también hay que “respetar el derecho de los docentes a la votación”.

El tiempo de hoy

Rechazo de los profesores

En cambio, el sector de Educación de Madrid de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha mostrado su total oposición a la posibilidad de que el día 4 de mayo sea considerado día no lectivo por la convocatoria electoral en la Comunidad y de esta forma alargar el calendario escolar un día más.

“El profesorado de la Comunidad de Madrid no debe pagar por las improvisaciones de su Gobierno regional en forma días de trabajo adicionales a los ya firmados y pactados en el calendario escolar 2020-2021”, ha criticado CSIF Educación Madrid en una nota interna.

Acudir a los tribunales

Por ello, el sindicato asegura que se mantendrá expectante sobre las decisiones que se pudieran tomar en cuanto a la modificación de días lectivos derivados tanto del adelanto electoral del 4-M, como de la pasada borrasca Filomena, que pudiera ocasionar modificaciones de los acuerdos en materia de trabajo para este curso escolar.

Por si fuera poco, CSIF Educación Madrid buscará consenso con los demás sindicatos de la Mesa Sectorial en caso de que se adopten decisiones contrarias a lo acordado en el inicio de curso y se planteará la posibilidad de llevar dicha vulneración a los tribunales, como ya se ha realizado en Aragón y Castilla la Mancha.

Cuatro días de fiesta

Las elecciones en España se han celebrado históricamente los domingos. Un día en el que los centros educativos permanecen cerrados para alumnos.

Pese a ello, las autonómicas en Cataluña de 2017 se convocaron un jueves 21 de diciembre y, en aquel momento, el Ministerio de Educación declaró esa jornada como “día no lectivo en la enseñanza no universitaria de la comunidad de conformidad con la normativa vigente en materia electoral”.

Hay que recordar que el día previo a la convocatoria electoral en Madrid (lunes 3 de mayo) también será no lectivo. La fiesta del 2 de Mayo, que este año cae en domingo, ha sido trasladada al lunes. Por ello, los alumnos en edad escolar en Madrid tendrán cuatro días libres consecutivos.