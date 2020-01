Protestas de las autoescuelas contra el ayuntamiento de Madrid por la nueva normativa anticontaminación

Los vehículos de las autoescuelas ubicadas en Madrid Central no pueden estacionar dentro del perímetro a pesar de tener el distintivo medioambiental B de la Dirección General de Tráfico. Una medida que no ha gustado nada a las autoescuelas.

Fuentes de la Asociación Provincial de Autoescuelas de la capital han asegurado a Confidencial Digital que se han visto “agraviados” por esta noticia y es que no han tenido tiempo para actuar frente a ella.

“Empezamos a escuchar rumores sobre este asunto pero nadie nos lo confirmaba. No supimos que nos afectaba hasta que no nos vimos en las listas a mediados de diciembre”, sostienen desde la patronal.

La Asociación está evaluando a día de hoy cuáles y cuántos son los vehículos afectados. Acto seguido, la patronal se reunirá con los centros de autoescuelas afectados antes de pedir una reunión con el Concejal de Movilidad.

“Vamos a presentar una reclamación en el Ayuntamiento de Madrid y vamos a pedir una moratoria para que nos dé tiempo a dar de baja a algunos vehículos e irlos sustituyendo”, explican fuentes de la asociación a ECD.

No a los automáticos

La patronal asegura que necesita “tiempo para realizar estos cambios” porque no tienen muy clara las alternativas. “¿Los coches híbridos? Son muy costosos. ¿Comprar coches automáticos? No compensa, los alumnos demandan el aprender a conducir con vehículos con caja de cambios manual y no automático”, sostiene.

Fuentes de la asociación aseguran que eran “conscientes” de que estos cambios se producirían en un futuro pero reconocen que, a día de hoy, no disponen del tiempo suficiente para realizar estos cambios y sustituciones de vehículos.

Contra la polución

El pasado 1 de entero entró en vigor las restricciones para que ciertos vehículos calificados como “más contaminantes” no puedan acceder a Madrid Central.

Estas prohibiciones entraron en vigor gracias a la ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada en 2018 por el anterior gobierno del Ayuntamiento de Madrid que lo cumple ahora el actual consistorio.

Estas limitaciones afectan también a las personas empadronadas en Madrid Central. No podrán gestionar invitaciones de acceso a la Zona de Bajas Emisiones para vehículos sin distintivo ambiental.