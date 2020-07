Protestas porque el teléfono de la administración del Estado no atiende en catalán

El teléfono 060 de atención general al ciudadano no atiende en todas las lenguas oficiales, sólo en castellano. La Plataforma per la Llengua, entidad nacionalista que promueve el uso del catalán, presentó el pasado diciembre una queja ante unaSubdelegación del Gobierno al respecto. También lamentaron que dicha queja fuera contestada en castellano.

Respuesta del ministerio

Según la ONG la respuesta por parte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública fue que “prevalece la lengua oficial del Estado a la hora de atender a la ciudadanía en este teléfono”. De todos modos, existe la alternativa de rellenar un formulario en lengua catalana a través de la web.

Según el ministerio para procedimientos más demandados como la cita del DNI se atiende a los ciudadanos en todas las lenguas oficiales del Estado. Pero, el teléfono de Atención al Ciudadano es una competencia que las comunidades autónomas delegan en la centralita de Madrid, donde no pueden atender más que en castellano.

Vulneración de la ley

La plataforma per la llengua considera que no poder gestionar las consultas en catalán es una vulneración del artículo 15 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que recoge que: “la lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella”

Las oficinas sí atienden en catalán

El teléfono 060 a priori sí ofrece la opción de ser atendido en catalán pero, si se elige hacer la consulta en esta lengua, la llamada se corta y no se llega a hablar con nadie. Esto ocurre porque es un canal de atención telefónica que se gestiona a tiempo real desde fuera de la Comunidad Autónoma de Cataluña. En las oficinas de atención presencial sí se garantiza la atención en todas las lenguas oficiales en cada territorio.