El PSOE estudia apoyar el MIR Judicial presentado por Sumar

De izquierda a derecha. El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; la presidenta del PSOE, Cristina Narbona; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la cabeza de lista del PSOE al Parlamento Europeo y vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera.

El Partido Socialista estudia incluir medidas sobre los jueces después de dejarlas fuera del paquete de iniciativas sobre regeneración democrática. Pero solo se plantea secundar aquellas que no tengan un carácter político y no se puedan entender como una injerencia del legislativo en la independencia judicial, como la reforma de las oposiciones a juez presentada por Sumar como proposición de ley en el Congreso de los Diputados.

La formación liderada por la vicepresidenta segunda de Trabajo, Yolanda Díaz, sí aboga por "democratizar" la judicatura. Consideran que existe un claro sesgo conservador que inclina la balanza e impide un cierto equilibrio entre magistrados progresistas y conservadores.

Pedro Sánchez decidió excluir a los jueces

Tras los cinco días de reflexión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en abril una serie de reformas para regular los medios de comunicación y regenerar la judicatura. Ambos anuncios se entendieron como un desafío del líder socialista para castigar a los medios que habían publicado noticias sobre su mujer, Begoña Gómez, y los jueces con los que el Ejecutivo ha tenido más de un choque.

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales los estados de alarma de la pandemia, también decisiones como el cese del coronel Pérez de los Cobos. El Tribunal Supremo se ha opuesto a la legalidad de la ley de amnistía, la norma estrella que ha permitido al presidente resultar investido por tercera vez. Y distintos ministros hablan abiertamente de prevaricación en la instrucción del juez Juan Carlos Peinado, que dirige la investigación contra la esposa del presidente.

Sin embargo, a medida avanzaban las semanas, Sánchez optó por dejar fuera a la judicatura, como adelantó ECD, y no incluirla en su plan de regeneración. No quiere que las medidas se entiendan como un menoscabo a la independencia de los jueces y sabe que desde bruselas vigilan con atención cualquier influencia política en la magistratura.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez y la líder de Sumar, Yolanda Díaz, aplauden tras firmar un acuerdo para un Gobierno de coalición progresista, en un acto público en el Museo Reina Sofía, a 24 de octubre de 2023, en Madrid.

Enfado en Sumar

La formación dirigida por Díaz ha trabajado durante semanas en una retahíla de propuestas para regular los medios de comunicación y reformar la Justicia. Pero no ha existido comunicación alguna con los socialistas. Sánchez decidió no impulsar medidas sobre los jueces, y no se lo comunicó a su socio de Gobierno. El enfado en Sumar fue mayúsculo durante la comparecida del líder del Ejecutivo el pasado 17 de julio.

Esperaban que el presidente entrase mucho más a fondo y expusiese con claridad qué medidas iba a impulsar el Gobierno en el sector mediático y judicial. Este último ni lo mencionó —para sorpresa de Sumar— y sobre la prensa, solo rozó la superficialidad y fue "del todo insuficiente", aseveran desde el partido encabezado por Yolanda Díaz.

La PNL que presentaron en la Cámara Baja recogía al menos seis iniciativas: dar ayudas públicas a los medios para evitar la precarización de los periodistas, incluir clases en los institutos sobre cómo combatir las noticias falsas, o eliminar la 'ley mordaza'; una norma que consideran incompatible con el ejercicio de la libertad informativa. Nada de eso se escuchó en el discurso de Sánchez.

Una reforma que no es política

Pero el PSOE estudia ahora aceptar propuestas de los partidos que no afecten a la independencia de los jueces ni sean entendidas como una politización de la Justicia. En Ferraz entienden que nombramientos como el de Dolores Delgado, que pasó de ministra a Fiscal General, o Juan Carlos Campo, nombrado magistrado del TC tras su paso por el Gobierno, han dañado la reputación del partido, y no quieren ahondar esta percepción.

Un MIR Judicial para facilitar el acceso a la oposición

Sumar va a trabajar de forma independiente, presentando iniciativas en el Congreso que afecten a la Justicia, conscientes de que cuentan con el apoyo de otras formaciones como ERC, PNV o Junts, que han criticado en reiteradas ocasiones a la Justicia española. La primera proposición que registraron fue el MIR Judicial: una reforma en el examen de oposición a juez para que todas las familias tengan la posibilidad de que sus hijos se presenten.

Según el estudio de la asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia, las familias tienen que gastarse 25.000 euros de media: tanto en formar a su hijo para que afronte la oposición como en el mantenimiento del mismo durante su estudio. De media, los opositores tardan tres años en aprobar el examen, un tiempo en el que solo pueden dedicarse a estudiar y no a trabajar; un problema para las familias en las que ayudar económicamente en casa.

En el PSOE no ven con malos ojos esta reforma porque la consideran un retoque "técnico", no político, que puede ayudar a las familias menos con menos ingresos, y estudian apoyarla, aunque aún no han comunicado nada a Sumar.