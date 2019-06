El PSOE apoya a Navarra Suma para prohibir homenajes a terroristas en San Fermín

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado este martes una declaración institucional presentada por Navarra Suma por la que apuesta por “unas fiestas libres de espacios de odio” y en las que no haya “homenajes a terroristas”.

Han votado a favor de la declaración Navarra Suma y PSN, mientras que en contra ha votado EH Bildu. Por su parte, Geroa Bai ha votado a favor del primer punto y en contra de los puntos dos y tres.

En concreto, en el primer punto del texto, el Parlamento de Navarra rechaza “la utilización de espacios festivos en los que se promuevan expresiones de odio tales como homenajes a terroristas excarcelados con la consiguiente ofensa y exclusión para las víctimas de los asesinatos”.

En el segundo punto, el Parlamento de Navarra apuesta por “unas fiestas libres de odio en las que no caben actos tales como los denominados ‘brindis por los presos’ ni otras manifestaciones como la exhibición de personas condenadas por terrorismo en lugares destacados de los espacios públicos de la fiesta”.

En tercer lugar, el Parlamento de Navarra se compromete a “realizar cuantas acciones sean necesarias para erradicar la celebración de actos como el conocido como ‘ospa eguna”, que en la práctica tiene como finalidad promover el odio y la segregación de personas y colectivos pertenecientes a los cuerpos y fuerzas de seguridad que trabajan en Navarra".

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha agradecido el apoyo del PSN a la declaración y ha sido crítico con la postura de EH Bildu y Geroa Bai. “No se puede pactar con esta gente, que dicen sí a los brindis de ETA y que en los espacios festivos hay que excluir a las víctimas del terrorismo y dejar espacios para aquellas que han pertenecido a ETA. Se retratan ellos solos”, ha censurado.

Por su parte, el parlamentario de Geroa Bai Koldo Martínez ha afirmado que la apuesta de su grupo es “muy clara en el tema de la convivencia, en el tema de la memoria, del derecho de todas las víctimas a la memoria, la verdad, la justicia y la reparación”.

No obstante, ha considerado que los dos últimos puntos de la declaración eran “absolutamente redundantes” y ha dicho que le “preocupa que Navarra Suma se autoproclame como alguien que puede calificar qué son delitos de odio y qué no, porque es una calificación muy resbaladiza y muy peligrosa, y Geroa Bai no está dispuesto a dejarlo en manos del señor Esparza”.

Además, ha señalado que la formulación de esta declaración “recuerda muchísimo a la aplicación de la ley mordaza, es como si Navarra Suma se hubiera autoproclamado en el intérprete de la ley mordaza y en su máximo defensor, aunque pudiéramos compartir el objeto de la declaración, pero no su expresión ni su calificación”.

Javier Esparza ha respondido que “nunca se es redundante cuando se condena la violencia” y ha afirmado que “no es redundante decir que no se quemen muñecos que representan a la Policía Foral y a la Guardia Civil”.