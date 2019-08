El PSOE busca a contrarreloj un sustituto a Ángel Gabilondo

Ángel Gabilondo se presentó a las autonómicas de mayo convencido de que podría convertirse en el nuevo presidente de la Comunidad de Madrid. Su victoria, sin embargo, no fue tan contundente como se esperaba y un pacto de las tres derechas han dejado al PSOE sin el Gobierno regional.

Tras los comicios, el candidato socialista quedó visiblemente “tocado” y, a las pocas semanas, en el partido se empezó a hablar de “renovación”, al asumir que el ex ministro, de 70 años, no optaría a la reelección en 2023. Lo que nadie esperaba en el partido es que Gabilondo planteara ya su salida precipitada.

Según explican al Confidencial Digital dirigentes del PSOE de Madrid, el candidato regional ya “ha dejado caer” que podría dejar su escaño en la Asamblea en los próximos meses. Incluso, no se descarta que antes de finales de año.

Las fuentes consultadas por este diario aseguran que la intención de Gabilondo es “esperarse a ver qué pasa con la investidura” de Pedro Sánchez y, después, tomar una decisión: “Si hay Gobierno, esperará a ver si es nombrado ministro. Y si no, es probable que anuncie su renuncia al escaño en el último trimestre”.

Sin un relevo claro

De esta forma, el PSOE de Madrid se podría quedar, en apenas unos meses, sin presidente del Grupo Parlamentario en la Asamblea. Una circunstancia que se preveía para mitad de legislatura pero que, ahora, deja al partido en una situación complicada.

Desde la dirección socialista se admite que uno de los planes que manejaba el partido era forjar un liderazgo joven, a uno o dos años vista, para convertirse en candidato en 2023. No obstante, con la salida precipitada de Gabilondo esa hoja de ruta tendrá que ser modificada.

Entre otras cosas, porque “ahora hay que buscar a alguien con escaño en la Asamblea”, y el perfil de líder con proyección de futuro no se ajusta con prácticamente ninguno de los componentes del Grupo Socialista en la Cámara regional.

Rodríguez Uribes se postula

Así las cosas, el escenario que maneja ahora al PSOE pasa por nombrar, una vez confirmada la marcha de Gabilondo, un presidente de Grupo “con experiencia” y que “salve los muebles” durante esta legislatura, pero sabiendo que no tiene garantizada la candidatura en 2023.

En la terna de posibles candidatos, empieza a sonar con fuerza el nombre de José Manuel Rodríguez Uribes, actual portavoz adjunto del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid.

Las fuentes consultadas por ECD recuerdan que Rodríguez Uribes ocupó el cargo de delegado del Gobierno en Madrid hasta la celebración de las elecciones autonómicas, a las que concurrió como número 3 de la lista del PSOE, y es alguien de la “total confianza” de Pedro Sánchez.

El líder socialista, de hecho, le incluyó en su ejecutiva federal, con el cargo de secretario de Laicidad del partido.

El ex delegado del Gobierno, afirman sus compañeros, no es ajeno a los rumores que le sitúan como sucesor de Gabilondo y, añaden, “aceptaría encantado” el reto. No obstante, desde el PSOE de Madrid prefieren no precipitarse y aguardar acontecimientos: “Estamos a expensas de lo que decida Ángel... y de cuándo lo decida”.