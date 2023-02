El PSOE considera que sufre un “ensañamiento” por parte de El Mundo, Cope y ABC: “Practican el ataque personal”

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, interviene durante un acto de precampaña en Zaragoza.

"Aceptamos las críticas, pero hay medios que se han pasado mucho durante esta legislatura". El Partido Socialista (PSOE) acumula casi cinco años en el gobierno del país, parte del primero en solitario, la mayoría en coalición con el partido minoritario, Unidas Podemos. Fuentes de la dirección socialistas aseguran a Confidencial Digital haber sentido "enseñamiento" por parte de algunas cadenas de radio y periódicos de tirada nacional a los que les presuponían más "seriedad". En concreto, señalan los ataques personales, tanto al presidente del Gobierno, como a los miembros del Ejecutivo. "Hablamos de línea editorial, pero ya si entras en las páginas de opinión, puedes encontrar barbaridades".

El Mundo, Cope y ABC

Aunque desde el PSOE no creen que haya una campaña generalizada de todos los medios, señalan específicamente que ha sorprendido el comportamiento de tres de ellos: el diario El Mundo, la Cadena Cope de radio y el periódico ABC. Aunque los tres medios no suelen apoyar a los ejecutivos progresistas y han apoyado, tradicionalmente, a los gobiernos de la derecha, creen que han cruzado varios límites, entre ellos, llenar páginas con la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Una cosa es criticar al presidente y otra es meterse con su mujer. Está totalmente fuera de lugar. Han dejado a La Razón como el medio liberal".

Otro de los temas con los que detectan más frivolidad es el Falcon: el avión privado que utilizan los presidentes del Gobierno. Muchos artículos y reportajes han criticado el uso excesivo de este vehículo por parte de Sánchez. Pero los socialistas se defienden: "Si lo coge más es porque trabaja más que el presidente anterior. Si tiene que ir de un lado a otro, ¿cómo lo hace?". Además, apuntan que este tipo de caricaturas han buscado dibujar una imagen autoritaria del líder del Gobierno de la nación. "Si uno lee según qué cosas parece que estemos casi en una dictadura bolivariana", lamentan a ECD.

Asimismo, admiten el buen hacer de otras cadenas que, aunque no compartan las políticas del Ejecutivo, "critican como hay que hacerlo", aseveran en referencia a Carlos Alsina, presentador del programa matinal en Onda Cero. "Puede estar en contra de las medidas que lleva a cabo el Gobierno, pero la crítica se centra ahí. Nos critica como nos tiene que criticar. Nos da donde nos tiene que dar".

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

El Tribunal Constitucional como ejemplo del doble rasero

"Hay una doble vara de medir", añaden. Y exponen un ejemplo reciente: la renovación del Tribunal Constitucional. Esta se hizo oficial a finales del pasado diciembre, después de que cuatro de sus magistrados tuviesen su mandato caducado desde el verano, pero el Partido Popular se negaba a renovarlos (al igual que con el Consejo General del Poder Judicial) alegando que el Gobierno quería "controlar" el tribunal de garantías: sin embargo, mientras no se renovase, se mantendría la mayoría de magistrados conservadores nombrada por el expresidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

"Resulta que un Constitucional con el mandato caducado, con magistrados nombrados por el PP y, por tanto, con mayoría conservadora, es un buen tribunal. Pero cuando el Gobierno renueva el tribunal, como marca la Constitución, y con el PP saltándosela por no querer renovarlo, pasa a ser un órgano controlado por Sánchez. Es una broma", denuncian desde la dirección socialista.

Sesgo conservador entre las televisiones

Desde Ferraz señalan que, al margen de las radios y la prensa, no encuentran mucha "objetividad" en los canales de televisión. "Lo más neutral puede ser Televisión Española. Como cadenas progresistas está La Sexta, pero tenían a Eduardo Inda hasta hace dos días. Y para de contar". Los socialistas identifican un claro rasgo conservador en el resto de emisiones: sobre todo en Antena 3 y Telecinco. "Ana Rosa (presentadora del programa matinal de Telecinco) es Fox News", afirman.

Buena relación con los periodistas

Sin embargo, destacan que su relación con los periodistas en particular es buena. "Todos los que cubren PSOE, aunque sea en medios de derechas, cuentan lo que hay", afirman desde la dirección del PSOE. Aunque admiten cierta preocupación con algunos en particular. Se trata de los sitios webs que ejercen como medios de comunicación con una línea informativa editorializarte y llena de "mentiras", según opinión de estas fuentes. "No tememos el número de lectores que tengan, sino los bulos que difunden por redes sociales y por WhatsApp. Se mueven muy bien ahí, y pueden hacer circular un vídeo con un titular malintencionado y varias mentiras, que eso es muy difícil pararlo y desmentirlo".