El PSOE se fija como “obligatorio” quedar por delante de Más Madrid en las autonómicas de mayo

Una reunión de la Ejecutiva del Partido Socialista (PSOE).

Las expectativas electorales en la Comunidad de Madrid despiertan pocas dudas. Las encuestas señalan que el Partido Popular liderado por Isabel Díaz Ayuso volverá a ganar las elecciones autonómicas del próximo mayo. También lo asumen la dirección del partido Socialista (PSOE), que ve “muy complicado” un cambio de Gobierno. Sin embargo, sí se marcan una máxima: la obligación de volver a situarse como segunda fuerza política. En otras palabras, que Más Madrid no quede por delante como sucedió en los últimos comicios regionales.

Ganar en Madrid, casi imposible

Desde Ferraz asumen que sacar al Partido Popular (PP) del Gobierno de la Comunidad de Madrid es “Muy difícil”. “En ese sentido, somos realistas”, afirman fuentes de la dirección socialista, que con conscientes de que el proyecto de su candidato, Juan Lobato, se proyecta a “medio plazo”, no a corto. Además, la valoración de la líder popular se sitúa por encima de casi cualquier líder político nacional. “Está alrededor del cinco (sobre 10), una barbaridad”, admiten.

Las encuestas internas que maneja el partido les sitúan claramente por detrás de la presidenta Ayuso, que se quedó a dos diputados de la mayoría absoluta en las elecciones que se celebraron en 2021. Fue la primera vez que Ayuso salía victoriosa de unas elecciones, pues en las anteriores, de 2019, quedó por detrás del PSOE, pero pudo gobernar gracias al apoyo de Ciudadanos y Vox.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, interviene durante un acto de precampaña en Zaragoza.

“Se va a llevar un susto”

Aunque la dirección socialista ve complicado gobernar en la región madrileña, sí confían en que la presidenta obtenga peores resultados que en 2021. “Se va a llevar un susto”, señalan, con el ojo situado en las protestas por el desgaste de la sanidad pública en Madrid que han inundado las calles de la capital en dos grandes movilizaciones. La última, el pasado domingo 12 de febrero.

Además, la atención primaria acumula tres meses de huelga. Aunque estas protestas se han extendido por más comunidades autónomas, la madrileña continúa en pie de guerra después de que en la mayoría de regiones se haya llegado a un acuerdo con los gobiernos de los distintos territorios. El Ejecutivo autonómico ha alegado un interés “político” en las quejas de los sanitarios. Los socialistas ven en estas concentraciones el talón de Aquiles de la gestión que ha presidido Ayuso los últimos cuatro años.

Más Madrid, actual líder de la oposición

El partido Más Madrid obtuvo los mejores resultados de su corta historia hace dos años. Superaron al PSOE en una de las autonomías más importantes del país. Con Mónica García a la cabeza, anestesista de profesión del Hospital 12 de Octubre, han canalizado las reivindicaciones del colectivo sanitario. Pero en el PSOE lanzan una línea roja que podría condicionar el futuro de Lobato: no conciben quedar por detrás de la formación regionalista. “Tenemos que quedar como segunda fuerza si no como primera. Sí o sí. No hay otra opción”, afirman tajantes desde la dirección del PSOE.